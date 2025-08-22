Kaune – Šaulių organizuojamas hakatonas: kviečia į mūšį gynybos technologijų erdvėje

Šių metų tema – dirbtinis intelektas ir jo pritaikymas moderniame mūšio lauke. Dalyviai kurs prototipus, gilinsis į kibernetinio saugumo, dronų, kosmoso technologijų iššūkius.
„Šauliai puikiai supranta, kad valstybės saugumas kuriamas ne vien ginklu. Šiandienos mūšio laukas persikelia ir į technologijų bei dirbtinio intelekto erdvę, kur kiekviena inovatyvi idėja gali tapti skydu, saugančiu Lietuvą, todėl Šaulių sąjunga inicijuoja hakatoną „Ugninis skydas: misija DI 2025“.
Technologijų reikšmė gynybos srityje tik augs, nes jos padeda išsaugoti svarbiausią resursą – žmogų – ir leidžia greičiau bei efektyviau užtikrinti šalies saugumą. Esu tikras, kad hakatone susibūrę profesionalai pasiūlys sprendimų, kurie taps investicija į stipresnę ir saugesnę Lietuvą“, – įsitikinęs Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis.
Hakatono dalyvių laukia atidarymo konferencija su NATO DIANA ir tarptautiniais užsienio ekspertais, intensyvus prototipų kūrimas, mentorystė bei kibernetinio saugumo žaidimas „Capture the Flag“ (CTF). Geriausi sprendimai bus pristatyti investuotojams ir ekspertų komisijai, o stipriausios komandos galės tęsti darbus akceleratoriuose ar bandomuosiuose projektuose.
„Tech-Park Kaunas“ direktorius ir vienas iš renginio organizatorių Paulius Nezabitauskas pabrėžia, kad šiemet dalyvių laukia ir naujausias technologijų tendencijas pasiruošę pristatyti verslo, gynybos sričių mentoriai, konsultuosiantys komandas hakatono metu.
„Šių metų hakatono akcentas – dirbtinis intelektas ir jo panaudojimas tiek moderniame mūšio lauke, tiek vystant strategines gynybos inovacijas. Tačiau ne mažiau svarbu ir tai, kad dalyvius lydės verslo, technologijų bei gynybos ekspertai, pasiruošę dalintis naujausiomis įžvalgomis ir praktine patirtimi.
Mentorystė suteikia galimybę greičiau patobulinti idėjas, išvengti klaidų ir pamatyti savo sprendimą platesniame – nacionalinio saugumo ir tarptautinių inovacijų – kontekste. Kviečiame kūrėjus savo idėjas pritaikyti ne tik gynybai, bet ir kibernetinio saugumo bei kosmoso technologijų plėtrai“, – sakė P. Nezabitauskas.
Šiemet tarp mentorių – ir pernai hakatone „Ugninis skydas“ dalyvavęs dronų sprendimus kuriančio startuolio „Luna Robotics“ vadovas Elvinas Kukys, kurio įmonės produktas „LunaCam“ jau išbandytas mūšio lauke Ukrainoje. Anot jo, hakatonai suteikia galimybę greitai patikrinti idėjas, išgirsti jų tobulinimui svarbių pastabų ir užmegzti ryšius su partneriais bei investuotojais.
„Tai intensyvi mokymosi, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo patirtis, kurioje per kelias dienas galima pasiekti tiek, kiek įprastame projekte užtruktų mėnesius“, – teigė E. Kukys ir pridūrė, kad didžiausias iššūkis vystant dvigubos paskirties inovacijas yra civilinių ir gynybinių poreikių suderinimas.
„Technologijų patikimumas ekstremaliomis sąlygomis, reguliaciniai reikalavimai, eksporto kontrolė – visa tai kelia papildomų iššūkių. Tačiau dronų rinka, ypač karinė ir saugumo sritis, šiuo metu auga itin sparčiai. Kariai ir saugumo pajėgos ieško sprendimų, leidžiančių matyti daugiau, veikti greičiau ir efektyviau“, – pastebėjo E. Kukys.
Hakatonas vyks Kaune, Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje, ir apjungs kūrėjus, kurie kvėpuoja technologijomis – nuo dronų ir robotikos iki duomenų analitikos. Renginio metu vyks ir „Capture the Flag“ (CTF) kibernetinio saugumo žaidimas, suteiksiantis galimybę dalyviams išbandyti savo įgūdžius realaus laiko scenarijuose.
Hakatone „Ugninis skydas: misija DI 2025“ dalyviai galės siūlyti ir vystyti idėjas net aštuoniems moderniems gynybos iššūkiams. Kviečiami net ir tie, kurie dar neturi savo sprendimo ar prototipo, tačiau nori prisidėti prie inovacijų kūrimo.
Dalyvauti hakatone gali dvi ir daugiau žmonių subūrusios komandos, o pavieniai dalyviai turės galimybę prisijungti prie jau suburtų komandų.
Registracija į hakatoną „Ugninis skydas: misija DI 2025“ atvira iki rugsėjo 20 d.: https://sauliuhakatonas.lt/
Naujausi komentarai