Kaune vyko piliečių diskusija dėl rengiamo Nacionalinio pilietinio pasipriešinimo plano

Kaip pranešė Vyriausybės kanceliarija, įvairaus amžiaus gyventojai diskusijoje kalbėjo apie tai, ką kiekvienas gali padaryti, kad šalis būtų saugesnė, siūlė idėjas galimiems iššūkiams pasirengti.
Į renginį registravosi per 200 žmonių, iš jų 40 buvo pakviesti vadovaujantis įvairovės kriterijumi: dalyvavo piliečiai nuo 18 iki 77 metų iš didmiesčių ir kaimų, įvairaus išsilavinimo lygio, skirtingų šeiminių, finansinių, socialinių padėčių ir profesijų.
Pasak premjero vyriausiojo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Vidmanto Kaladinsko, norėjusių diskutuoti gausa rodo, kad pilietinis pasirengimas rūpi skirtingiems žmonėms visoje Lietuvoje.
„Dirbtuvių dalyviai sukūrė nepaprastai vertingą erdvę atvirai diskusijai. Tokie susitikimai leidžia mums ne tik geriau suprasti vieniems kitus, bet ir kartu ieškoti sprendimų, kurie sustiprintų visos visuomenės atsparumą“, – cituojamas V. Kaladinskas.
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas pabrėžė, kad nacionalinis saugumas yra kiekvieno piliečio pareiga, o jų valia gintis sudaro šalies galią.
„Šis pirmą kartą inicijuotas skirtingų visuomenės grupių pokalbis padeda rasti raktą į tą piliečių valią, suprasti ne tik tai, kas svarbu strategiškai, bet ir tai, kas rūpi kiekvienam“, – pranešime teigė viceministras.
Kaip rašė BNS, 2023 metų rugsėjį Vyriausybė patvirtino pilietinio pasipriešinimo strategijos įgyvendinimo planą.
Dokumentas suskirstytas į keturias kryptis, kurios apima atsparumo ir pilietinės valios stiprinimą, žinių ir įgūdžių, reikalingų tiek ginkluotam, tiek neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui, teikimą ir ugdymą.
2023–2025 metams iš viso numatyta apie pusšimtį uždavinių ir dar panašiai tiek priemonių, detalizuojančių dalies uždavinių įgyvendinimą.
KAM tuomet teigė, kad planui įgyvendinti 2023–2025 metais numatyta 113 mln. eurų, o naujus planus reikės parengti dar dviem laikotarpiams: 2026–2030 ir 2031–2035 metams.
Anot Vyriausybės kanceliarijos, pirmadienį dirbtuvių dalyvių išreikštos mintys prisidės rengiant Nacionalinį pilietinio pasipriešinimo planą 2026–2030 metams.
