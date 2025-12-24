 Šiurpu: bute rastos dvi negyvos kaunietės

Šiurpu: bute rastos dvi negyvos kaunietės

2025-12-24 09:19 diena.lt inf.

Antradienį į Kaune esančią Griunvaldo gatvę lėkė specialiosios tarnybos. Viename šios gatvės butų rastos dvi negyvos moterys, trečiadienio rytą pranešė Kauno Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Šiurpu: bute rastos dvi negyvos kaunietės
Šiurpu: bute rastos dvi negyvos kaunietės / Asociatyvi Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Kaip rašoma Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos paros įvykių suvestinėje, gruodžio 23 d. apie 14.46 val. gautas policijos pareigūnų prašymas padėti patekti į butą.

Atvykus ugniagesiams gelėtojams, į butą antrame aukšte patekta per balkoną, į vidų įleisti medikai ir policijos pareigūnai. 

Bute rastos dvi moterys be gyvybės ženklų, ir nugaišęs šuo.

Vienai moterų – 65 metai, kitai – 89 metai. Galima spėti, kad jos – šeimos narės.

Policijos departamentas pranešė, jog moterys šiame bute gyveno. Kūnai jau buvo irimo stadijoje.  

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
negyvo moterys
kaunas
Griunvaldo gatvė
rastos negyvo moterys
Kauno specialiosios tarnybos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų