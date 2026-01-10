Dalis šiurpios dvylikaaukščio mįslės jau įminta: aiškėja įvykių seka

Sunerimo viena kaimynė
Kaip jau rašyta, pradėję irti 89-erių metų motinos ir jos 65-erių metų dukters kūnai buvo aptikti minėtame Griunvaldo gatvės dvylikaaukštyje gruodžio 23-iąją 15.15 val. Po to, kai Kauno policija, remiantis tos paros Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėmis, 14.46 val. paprašė ugniagesių gelbėtojų pagalbos patekti į vieną šio daugiabučio butą, esantį antrajame aukšte. Ugniagesiai gelbėtojai pateko į jį per balkoną. Jų suvestinės pranešė, kad bute rastos ne tik dvi moterys be gyvybės ženklų, bet ir nugaišęs šuo.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad policija atvyko į minėtą butą, kai šiame daugiabutyje gyvenanti medikė Bendrajam pagalbos centrui pranešė, kad jau dvi dienos, kai jai durų neatidaro kaimynystėje su neįgalia dukra, sergančia cerebriniu paralyžiumi, gyvenanti senolė, kuri ir pati nelabai jau išeidavo iš namų. Panašu, kad iki tol skambinusioji su šiomis moterimis bendravo gana artimai, nes žinojo tikslias jų gimimo datas. Ji buvo sunerimusi, ar kaimynėms nieko neatsitiko. Ir negalėjo suprasti, kodėl nebesigirdi jų laikyto šuns lojimo. Skambinusioji prašė pareigūnų surasti šių moterų artimuosius, kad jie pasidomėtų, ar joms nieko neatsitiko.
Nurodytu adresu atvykę policijos pareigūnai pastebėjo, kad praviras šio buto antrajame aukšte langas. Tada tradiciškai tokiais atvejais ir iškviesti pagalbon ugniagesiai gelbėtojai.
Galimų įkalčių neaptikta
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, į butą patekusios specialiosios tarnybos rado negyvas moteris bei nugaišusį jų šunį tame pačiame kambaryje – tarp netvarkingai išmėtytų įvairių daiktų. Visi trys gulėjo ant grindų ir beveik toje pačioje vietoje – šalia viengulio fotelio. Tik motina ir dukra – skirtingose jo pusėse. Tačiau vienos galva buvo šalia kitos kojų.
Pirminės kūnų apžiūros metu jokių vizualiai matomų smurto žymių nepastebėta. Be to, kaip jau užsiminta, buto durys buvo užrakintos ir jos nėra užtrenkiamos. Taigi, galimo nusikaltimo versija atmetama. Kaip ir savižudybės, nes nėra ir jokių šios požymių.
Viena iš realiausių versijų, belaukiant palaikų skrodimo, iš pradžių buvo prielaida, kad ir moterys, ir jų šuo galėjo kažką nuodingo suvalgyti. O pastarasis – ir sunaikinti visus įkalčius, nes nieko įtartino per buto apžiūrą nerasta.
Jau tada daryta išvada, kad vizualiai – sprendžiant pagal palaikų būklę, anksčiau mirė motina, o po to jos nevaikščiojusi jos dukra. O jų palaikai taip greitai pradėjo irti, nes šiuo metu – šildymo sezonas, nors jų kūnai aptikti ne prie radiatoriaus. Tačiau – tarp daiktų.
Ar šuo tikrai nelojo?
Praėjus po šio šiurpaus radinio jau daugiau kaip dviem savaitėms ir sulaukus jau minėtos teismo medicinos ekspertų išvados, kad kol kas jie – bejėgiai, teisėsaugininkai mano jau nustatę galimą šios tragedijos seką. Ji grindžiama jau surinktais duomenimis.
Manoma, kad pirmiausiai dėl kažkokio sveikatos sutrikimo nukrito ir mirė motina, o cerebriniu paralyžiumi sirgusi ir nevaikščiojusi jos dukra po kurio laiko kažkokiu būdu sugebėjo iššliaužti iš lovos ir taip pat netrukus mirė. Galiausiai tokia pati lemtis iš bado ištiko ir šunį. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, veterinarų pagalbos tiriant jo palaikus teisėsaugininkai neprašė, nors šis tyrimas taip pat galėjo būti naudingas tiriant galimą jo šeimininkių mirties priežastį. Jeigu visos trys mirtys – tarpusavyje susijusios.
Jau atmesta ir tai, kad ši įvykių grandinė prasidėjo prieš kelias dienas iki tragedijos konstatavimo, kaip manyta iš pradžių. Apsistota ties nauja prielaida, kad ji galėjo prasidėti prieš dvi savaites, t.y. maždaug tiek laiko šiame miesto centro daugiabutyje galėjo pragulėti mirusių motinos ir dukters kūnai. Ši prielaida siejama su tuo, kad paskutinį kartą motina bendravo telefonu su giminaičiais gruodžio 5-ąją.
Tiriant tragedijos aplinkybes, paaiškėjo ir, kad sunkai sergančią dukrą slaugiusi senolė buvo labai uždaro būdo ir nieko į savo namus neįsileisdavo, atmesdama bet kokią jai siūlomą pagalbą. Tik telefonu ji bendravo ir su giminėmis.
Finalas jau aiškus?
Teisėsaugininkia neslepia, kad nieko nesitiki ir iš histologinės ekspertizės, kuri užtrunka ne vieną mėnesį.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nė vienu iš panašių atvejų, kai įvairiuose Kauno butuose buvo aptikti du jame gyvenusių mirusių žmonių kūnai, o tokių atvejų pastaraisiais metais buvo mažiausiai keli, velionių mirties priežasties nustatyti nepavyko.
Ir visais atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties buvo nutrauktas, konstatavus svarbiausią dalyką – kad nenustatyta, jog šie žmonės būtų tapę padaryto nusikaltimo aukomis.
Panašu, kad taip baigsis pradėtas ikiteisminis tyrimas ir dėl motinos bei dukters mirties priežasties.
