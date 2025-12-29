Šiurpi dvylikaaukščio mįslė: ko galėjo paragauti negyvi rasti motina su dukra bei jų šuo?

Kaip jau rašyta, jau pradėję irti 89-erių metų motinos ir jos 65-erių metų dukters kūnai buvo aptikti minėtame Griunvaldo gatvės daugiabutyje gruodžio 23-iąją 15.15 val. Po to, kai Kauno policija, remiantis tos paros Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėmis, 14.46 val. paprašė ugniagesių gelbėtojų pagalbos patekti į vieną šio daugiabučio butą, esantį antrajame aukšte. Ugniagesiai gelbėtojai pateko į jį per balkoną. Jų suvestinės pranešė, kad bute rastos ne tik dvi moterys be gyvybės ženklų, bet ir nugaišęs šuo.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad policija atvyko į minėtą butą, kai šiame daugiabutyje gyvenanti medikė Bendrajam pagalbos centrui pranešė, kad jau dvi dienos, kai jai durų neatidaro kaimynystėje su neįgalia dukra, sergančia cerebriniu paralyžiumi, gyvenanti senolė, kuri ir pati nelabai jau išeidavo iš namų. Panašu, kad iki tol skambinusioji su šiomis moterimis bendravo gana artimai, nes žinojo tikslias jų gimimo datas. Ji buvo sunerimusi, ar kaimynėms nieko neatsitiko, ir negalėjo suprasti, kodėl nebesigirdi jų laikyto šuns lojimo. Skambinusioji prašė pareigūnų surasti šių moterų artimuosius, kad jie pasidomėtų, ar joms nieko neatsitiko.
Tačiau, panašu, kad policija jokių skambinusios kaimynių artimųjų nerado. O atvykusi pati nurodytu adresu, pastebėjo, kad praviras šio buto antrajame aukšte langas. Tada tradiciškai tokiais atvejais ir iškviesti pagalbon ugniagesiai gelbėtojai.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, į butą patekusios specialiosios tarnybos rado negyvas moteris bei nugaišusį jų šunį tame pačiame kambaryje – tarp netvarkingai jame išmėtytų įvairių daiktų. Visi trys gulėjo ant grindų ir beveik toje pačioje vietoje – šalia viengulio fotelio. Tik motina ir dukra – skirtingose jo pusėse. Tačiau vienos galva buvo šalia kitos kojų.
Teigiama, kad pirminės kūnų apžiūros metu jokių vizualiai matomų smurto žymių nepastebėta. Be to, kaip jau užsiminta, buto durys buvo užrakintos ir jos nėra užtrenkiamos.
Taigi, galimo nusikaltimo versija atmetama. Kaip ir savižudybės, nes nėra ir jokių šios požymių.
Realiausia versija, belaukiant teismo medicinos ekspertų išvados, kas lėmė moterų mirtį, – galimai kažko mirtino užvalgyta. Ir, panašu, kad to paragavo ne tik abi moterys, bet ir jų augintinis, kuris galėjo sunaikinti ir visus įkalčius, nes nieko įtartino per buto apžiūrą nerasta.
Vizualiai – sprendžiant pagal palaikų būklę, panašu, kad anksčiau mirė mama, o po to nevaikščiojusi jos dukra. O jų palaikai taip greitai pradėjo irti, nes šiuo metu – šildymo sezonas, nors jų kūnai aptikti ne prie radiatoriaus. Tačiau – tarp daiktų.
