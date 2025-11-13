Kaune vyks protestas prieš Lietuvos futbolo bendradarbiavimą su Izraeliu

Kaip pranešė viena iš protesto organizatorių Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, akcija pavadinimu „Raudona kortelė Izraeliui“ ketvirtadienio pavakarę prasidės prie Dariaus ir Girėno paminklo.
„Tam, kad būtų sustabdytas masinis Izraelio kareivių vykdomas civilių žudymas ir atidarytos sienos maistui bei kitoms išgyvenimui būtinoms priemonėms, būtinas tvirtas ir vieningas tarptautinės bendruomenės spaudimas. Todėl organizuojame protestą, reikalaudami Lietuvos futbolo federaciją (LFF) nutraukti ryšius su Izraeliu,“ – teigiama pranešime.
BNS rašė, kad Kauno savivaldybė yra išdavusi leidimą protestui prieš rungtynes.
Siekiant užtikrinti saugumą, kaip anksčiau pranešė LFF prezidentas Edgaras Stankevičius, šis susitikimas Dariaus ir Girėno stadione vyks be žiūrovų.
Anot E. Stankevičiaus, tokį sprendimą lėmė dvejopa fanų pozicija dėl rungtynių, taip pat siekis išvengti galimų konfliktų. Mače dalyvaus oficiali Izraelio delegacija, kurią sudarys apie 50 žmonių.
Kaip skelbė BNS, spalio viduryje prieš 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynes Italijoje su Izraeliu įvyko susirėmimai tarp kai kurių propalestinietiškų demonstrantų ir policijos.
Protesto akcijos rengtos piktinantis Izraelio veiksmais Gazos Ruože.
