Izraelis prieštarauja Donaldo Trumpo suformuotai Gazos Ruožo vykdomosios tarybos sudėčiai

Baltųjų rūmų penktadienį pristatytoje grupėje, vadinamoje Gazos vykdomąja valdyba, be kitų asmenų, yra Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas (Chakanas Fidanas) ir vienas Kataro pareigūnas.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras šeštadienį pabrėžė, kad pranešimas apie Gazos vykdomosios valdybos sudėtį nebuvo suderintas su žydų valstybe ir prieštarauja jos politikai.
Premjeras nurodė užsienio reikalų ministrui dėl šio klausimo susisiekti su JAV valstybės sekretoriumi.
Tokia reakcija kilo po to, kai Kaire įvyko pirmasis palestiniečių technokratų komiteto, kuriam pavesta tvarkyti kasdienio pokario Gazos Ruožo valdymo reikalus prižiūrint Taikos tarybai, posėdis. Jame dalyvavo D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris).
Kvietimai pasaulio veikėjams
Taikos tarybos vaizdas ėmė ryškėti šeštadienį, kai buvo paprašyta prisijungti Egipto, Turkijos, Argentinos ir Kanados lyderių.
Pats D. Trumpas pasiskelbė Taikos tarybos pirmininku, propaguodamas prieštaringai vertinamą ekonominio vystymosi viziją šioje palestiniečių teritorijoje, kurios didžioji dalis per dvejus metus trukusį Izraelio bombardavimą virto griuvėsiais.
JAV prezidentas į Tarybą taip pat paskyrė savo valstybės sekretorių Marco Rubio (Marką Rubiją), buvusį Jungtinės Karalystės ministrą pirmininką Tony Blairą (Tonį Blerą), derybininkus J. Kushnerį ir Steve'ą Witkoffą (Stivą Vitkofą). Dauguma jų taip pat įtraukti į Gazos Ruožo vykdomąją tarybą.
Naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime T. Blairas padėkojo D. Trumpui už lyderystę įsteigiant Taikos tarybą ir teigė, kad jam didelė garbė būti paskirtam į jos vykdomąją valdybą.
T. Blairas Artimuosiuose Rytuose yra vertinamas nevienareikšmiškai dėl savo vaidmens 2003 metų invazijoje į Iraką.
Pernai D. Trumpas sakė norintis užtikrinti, kad šis britų politikas būtų „visiems priimtinas pasirinkimas“.
2007-aisiais palikęs Dauningo gatvę, T. Blairas daug metų skyrė Izraelio ir palestiniečių klausimams, dirbdamas Artimųjų Rytų ketverto – Jungtinių Tautų (JT), Europos Sąjungos (ES), Jungtinių Valstijų ir Rusijos – atstovu.
„Tarnauja Izraelio interesams“
Baltieji rūmai nurodė, kad Taikos taryba spręs tokius klausimus kaip valdymo gebėjimų stiprinimas, regioniniai santykiai, atstatymas, investicijų pritraukimas, didelio masto finansavimas ir kapitalo mobilizavimas.
Tarp kitų tarybos narių taip pat yra Pasaulio banko prezidentas Ajay Banga (Adžajus Banga), milijardierius JAV finansininkas Marcas Rowanas (Markas Rovanas) ir ištikimas D. Trumpo patarėjas Robertas Gabrielis, dirbantis JAV Nacionalinio saugumo taryboje.
Šeštadienį palestiniečių kovotojų grupuotė „Islamo džihadas“ sukritikavo Taikos tarybos sudėtį, pareikšdama, kad ji tarnauja Izraelio interesams.
Grupuotės išplatintame pareiškime teigiama, kad taryba sudaryta pagal Izraelio kriterijus ir siekiant tenkinti „okupacijos interesus“.
Nekilnojamojo turto vystytojas D. Trumpas anksčiau yra svarstęs apie nuniokoto Gazos Ruožo pavertimą Rivjeros stiliaus kurortine zona, bet paskui atsisakė raginimų prievarta iškeldinti gyventojus.
