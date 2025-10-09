Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų ir įkaitų išlaisvinimo pagal Donaldo Trumpo planą

Susitarime, kuris turėtų būti pasirašytas ketvirtadienį, taip pat numatoma, kad Izraelis paleis šimtus palestiniečių kalinių ir sudarys sąlygas pagalbos srautui į Gazos Ruožą.
Karas, sukėlęs didžiulę humanitarinę krizę, tęsiasi jau daugiau nei dvejus metus ir prasidėjo po precedento neturinčio „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023-iųjų spalio 7-ąją.
Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ turi paleisti visus įkaitus, o Izraelis atitrauks savo karius iki sutartos linijos, pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) po to, kai Egipte vykusiose derybose dėl amerikiečių lyderio 20 punktų taikos plano buvo pasiektas susitarimas.
Vienas šaltinis grupuotėje „Hamas“ naujienų agentūrai AFP sakė, kad pagal pirmąjį susitarimo etapą grupuotė vienu metu iškeis 20 gyvų įkaitų į beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių, o apsikeitimas įvyks per 72 valandas nuo susitarimo įgyvendinimo.
D. Trumpas teigė tikįs, kad įkaitai „visi grįš pirmadienį“, ir pridūrė, kad Vašingtonas atliks tam tikrą vaidmenį padėdamas atstatyti karo nuniokotą Gazos Ruožą, taip pat užtikrindamas saugumą ir taiką palestiniečių teritorijoje.
Kataras teigė, kad šis susitarimas yra „pirmasis susitarimo dėl paliaubų Gazos (Ruože) etapas, kuriuo bus užbaigtas karas, paleisti Izraelio įkaitai ir palestiniečių kaliniai bei įleista pagalba“.
Įkaitai bus išlaisvinti mainais į 250 palestiniečių, nuteistų kalėti iki gyvos galvos, ir 1,7 tūkst. kitų palestiniečių, kuriuos Izraelis sulaikė nuo karo pradžios, pridūrė šaltinis grupuotėje „Hamas“.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) sakė, kad „su Dievo pagalba“ grąžins įkaitus namo, o vienas oficialus šaltinis pridūrė, kad premjero kabinetas ketvirtadienį susirinks patvirtinti susitarimo.
D. Trumpas anksčiau teigė, kad šią savaitę gali vykti į Artimuosius Rytus, susitarimui esant „labai arti“.
Prieš oficialius pranešimus apie susitarimą dėl paliaubų žurnalistai stebėjo, kaip trečiadienį JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) įsitraukė į renginį Baltuosiuose rūmuose ir įteikė D. Trumpui skubų raštelį apie derybų Egipte eigą.
„Galbūt ten nuvyksiu kada nors į savaitės pabaigą, galbūt sekmadienį“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad greičiausiai atvyks į Egiptą, bet taip pat svarstytų galimybę vykti į Gazos Ruožą.
D. Trumpo plane numatytos paliaubos, visų Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš teritorijos.
