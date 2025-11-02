 Premjero biuras: Izraelis gavo trijų Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikus

Premjero biuras: Izraelis gavo trijų Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikus

2025-11-02 23:23
Viljama Sudikienė (AFP)

Izraelis pranešė, kad jo saugumo pajėgos Gazos Ruože gavo iš Raudonojo Kryžiaus trijų įkaitų palaikus. Juos sekmadienį grąžino „Hamas“ pagal JAV tarpininkautą paliaubų susitarimą. 

Premjero biuras: Izraelis gavo trijų Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikus.
Premjero biuras: Izraelis gavo trijų Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikus. / EPA-ELTA nuotr.

„Izraelis per Raudonąjį Kryžių gavo trijų kritusių įkaitų karstus, perduotus IDF ir „Shin Bet“ pajėgoms Gazos Ruože“, – teigiama premjero biuro pranešime ir priduriama, kad palaikai bus perkelti į teismo medicinos centrą identifikavimui.

Anksčiau „Hamas“ karinis sparnas „Ezedine'o Al Qassamo brigados" paskelbė, kad perduos Izraeliui kūnus, sekmadienį rastus prie vieno iš tunelių Gazos Ruožo pietuose.

Nepaisant pasitaikančių smurto protrūkių, trapios paliaubos Gazos Ruože laikosi nuo spalio 10 d. pagal JAV tarpininkautą susitarimą, sutelktą daugiausia į visų Izraelyje paimtų įkaitų – tiek gyvų, tiek mirusių – grąžinimą.

Nuo paliaubų pradžios „Hamas“ paleido 20 išgyvenusių įkaitų ir pradėjo perduoti nužudytųjų palaikus. Izraelis kaltina „Hamas“ delsiant grąžinti palaikus. Palestiniečių grupuotė sako, kad procesas lėtas, nes daugelis palaikų yra palaidoti po griuvėsiais. Tačiau anksčiau grupuotė yra perdavusi palaikus, kurie, kaip vėliau nustatė teismo medicinos ekspertai, nebuvo Izraelyje paimtų įkaitų.

Šiame straipsnyje:
Hamas
Gazos ruožas
karas Izraelyje
karas
Izraelis
įkaitų palaikai
įkaitai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų