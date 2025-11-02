Premjero biuras: Izraelis gavo trijų Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikus.

„Izraelis per Raudonąjį Kryžių gavo trijų kritusių įkaitų karstus, perduotus IDF ir „Shin Bet“ pajėgoms Gazos Ruože“, – teigiama premjero biuro pranešime ir priduriama, kad palaikai bus perkelti į teismo medicinos centrą identifikavimui.
Anksčiau „Hamas“ karinis sparnas „Ezedine'o Al Qassamo brigados" paskelbė, kad perduos Izraeliui kūnus, sekmadienį rastus prie vieno iš tunelių Gazos Ruožo pietuose.
Nepaisant pasitaikančių smurto protrūkių, trapios paliaubos Gazos Ruože laikosi nuo spalio 10 d. pagal JAV tarpininkautą susitarimą, sutelktą daugiausia į visų Izraelyje paimtų įkaitų – tiek gyvų, tiek mirusių – grąžinimą.
Nuo paliaubų pradžios „Hamas“ paleido 20 išgyvenusių įkaitų ir pradėjo perduoti nužudytųjų palaikus. Izraelis kaltina „Hamas“ delsiant grąžinti palaikus. Palestiniečių grupuotė sako, kad procesas lėtas, nes daugelis palaikų yra palaidoti po griuvėsiais. Tačiau anksčiau grupuotė yra perdavusi palaikus, kurie, kaip vėliau nustatė teismo medicinos ekspertai, nebuvo Izraelyje paimtų įkaitų.
