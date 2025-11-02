„Hamas“ paskelbė, kad perduos trijų Izraelio įkaitų kūnus

„Ezedine'o Al Qassamo brigados" perduos kūnus (...) kurie buvo rasti anksčiau šiandien prie vieno iš tunelių Gazos Ruožo pietuose, 20 val. Gazos laiku“, – „Telegram“ kanale pranešė grupuotė.
Nepaisant pasitaikančių smurto protrūkių, trapios paliaubos Gazos Ruože laikosi nuo spalio 10 d. pagal JAV tarpininkautą susitarimą, sutelktą daugiausia į visų Izraelyje paimtų įkaitų – tiek gyvų, tiek mirusių – grąžinimą.
Nuo paliaubų pradžios „Hamas“ paleido 20 išgyvenusių įkaitų ir pradėjo perduoti nužudytųjų palaikus.
Iš 28 kūnų iki šiol grąžinta 17, įskaitant 15 izraeliečių, vieno Tailando piliečio ir vieno nepaliečio.
Izraelis kaltina „Hamas“ delsiant grąžinti palaikus. Palestiniečių grupuotė sako, kad procesas lėtas, nes daugelis palaikų yra palaidoti po griuvėsiais.
Įkaitų šeimoms atstovaujanti Izraelio kampanijų grupė ragina imtis ryžtingų pastangų grąžinti vis dar dingusių belaisvių palaikus. „Įkaitų šeimos reikalauja, kad ministras pirmininkas veiktų ryžtingai ir tvirtai, kad „Hamas“ nedelsdama įvykdytų savo įsipareigojimus pagal susitarimą ir grąžintų visus mirusius įkaitus Izraeliui“, – sakoma Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo pranešime.
Naujausi komentarai