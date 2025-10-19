 Izraelio kariuomenė: sekmadienį pietinėje Gazos dalyje žuvo du kariai

2025-10-19 20:29
BNS inf.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį per mūšį pietinėje Gazos Ruožo dalyje žuvo du kariai po to, kai apkaltino islamistų grupuotę „Hamas“ pažeidus paliaubas.

Izraelio kariuomenė: sekmadienį pietinėje Gazos dalyje žuvo du kariai / JAAFAR ASHTIYEH / AFP nuotr.

26 metų majoras Yanivas Kula (Janivas Kula) ir 21 metų štabo seržantas Itay Yavetz (Itajus Javecas) „krito mūšioR metu pietinėje Gazos uožo dalyje“, pranešė kariuomenė, ir tai yra pirmieji žuvę izraeliečiai nuo spalio 10 dienos, kai įsigaliojo paliaubos.

