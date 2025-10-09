 Izraeliui ir „Hamas“ susitarus dėl taikos Gazos Ruože plano, JT vadovas ragina jo laikytis

2025-10-09 07:12
Lina Linkevičiūtė (DPA)

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius António Guterresas trečiadienį paragino visas šalis laikytis Izraelio ir „Hamas“ pasiekto susitarimo dėl Jungtinių Valstijų remiamo taikos Gazos Ruože plano pirmojo etapo.

Izraeliui ir „Hamas“ susitarus dėl taikos Gazos Ruože plano, JT vadovas ragina jo laikytis / Scanpix nuotr.

„Visi įkaitai turi būti paleisti oriai. Turi būti užtikrintos nuolatinės paliaubos“, – tinkle „X“ paskelbtame pareiškime teigė A. Guterresas ir paragino užbaigti kovas bei nedelsiant užtikrinti netrukdomą humanitarinės pagalbos įvežimą į Gazos Ruožą.

„Kančios turi baigtis“, – pridūrė jis.

A. Guterresas gyrė JAV, Kataro, Egipto ir Turkijos diplomatines pastangas – šios šalys padėjo sudaryti šį susitarimą per derybas Egipto kurorte Šarm el Šeiche. JT palaikys visapusišką susitarimo įgyvendinimą, plės humanitarinę pagalbą ir prisidės prie Gazos Ruožo atstatymo, nurodė A. Guterresas.

JT vadovas taip pat paragino abi puses pasinaudoti „šia reikšminga akimirka“ ir skatinti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, kuris leistų izraeliečiams ir palestiniečiams gyventi taikiai ir saugiai.

„Ant kortos dar niekada nebuvo pastatyta tiek daug“, – pažymėjo jis.

Dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas numato nepriklausomą Palestinos valstybę, taikiai sugyvenančią su Izraeliu. Tiek Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, tiek „Hamas“ tokią baigtį šiuo metu atmeta.

