Izraelio kariuomenė pareiškė: paliaubos Gazos Ruože tęsiasi

Šis pareiškimas buvo paskelbtas po to, kai Gazos Ruože įvyko rimta konflikto eskalacija, o šaltiniai gydymo įstaigose pranešė, kad per Izraelio antpuolius žuvo 91 palestinietis – didžiausias aukų skaičius nuo spalio 10 d., kai įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“.
Izraelis pranešė, kad po to, kai teritorijos pietuose buvo užpulti keli Izraelio kariai, o vienas iš jų žuvo, šalies oro pajėgos smogė keletui „Hamas“ taikinių.
„Hamas“ atsakomybės už išpuolį prieš Izraelio karius neprisiėmė. Nepriklausomą šių pareiškimų patikrinimą atlikti nebuvo galimybių.
J. D. Vance'as: paliaubos tebegalioja
Izraelio ir „Hamas“ paliaubos tebegalioja, nepaisant atsinaujinusių susirėmimų Gazos Ruože, antradienį pareiškė JAV viceprezidentas J. D. Vance'as.
„Ugnies nutraukimas toliau galioja. Tai nereiškia, kad vienur ar kitur nebus nedidelių susirėmimų“, – citavo J. D. Vance‘ą JAV žiniasklaida.
Laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV pareigūnu, teigė, kad Vašingtonas buvo iš anksto informuotas apie Izraelio smūgius ir tikėjosi tikslinių atakų. Izraelis neketina kelti pavojaus paliauboms, pridūrė pareigūnas.
J. D. Vance'as JAV transliuotojui NBC sakė, kad Izraelio kareivį Gazos Ruože užpuolė „Hamas“ arba kitas veikėjas. Jis sakė, kad Izraelio atsako tikėjosi, bet vis tiek yra įsitikinęs, jog JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planas toliau galioja.
D. Trumpas: Izraelio ir „Hamas“ paliauboms grėsmės niekas nekels
D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad, nepaisant atsinaujinusių smurto protrūkių Gazos Ruože, niekas nesukels grėsmės Izraelio ir Palestinos smogikų organizacijos „Hamas“ paliauboms šioje teritorijoje.
Pakeliui iš Japonijos į Pietų Korėją prezidentiniame lėktuve kalbėdamas su žurnalistais D. Trumpas sakė, kad Izraelis turi teisę atsakyti į išpuolius.
„Hamas“ nužudė Izraelio kareivį, – aiškino Trumpas. – Todėl izraeliečiai smogė atgal. Ir jie turėtų smogti atgal.“
„Mes sudarėme su jais [„Hamas“] susitarimą, pagal kurį jie turi elgtis gražiai. Jei jie gražiai nesielgs, jie bus sunaikinti“, – pridūrė D. Trumpas.
