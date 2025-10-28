Izraelis kaltina „Hamas“ pažeidus paliaubas

„Hamas“ pirmadienio vakarą perdavė, anot grupuotės, 16-ąjį iš 28 įkaitų kūnų, kuriuos sutiko grąžinti pagal spalio 10 d. įsigaliojusį tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų susitarimą. Tačiau Izraelio atliktos teismo medicinos ekspertizės metu buvo nustatyta, kad „Hamas“ iš tikrųjų perdavė dalinius įkaito, kurio kūnas maždaug prieš dvejus metus jau buvo grąžintas į Izraelį, palaikus, teigiama ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pareiškime.
B. Netanyahu biuras ir organizacija, atstovaujanti įkaitų šeimoms, apkaltino „Hamas“ pažeidus paliaubų susitarimą. Premjero biuras pasmerkė „akivaizdų susitarimo pažeidimą“, kadangi identifikavimo procedūrų metu buvo atskleista, kad naujausi palaikai yra „kritusio įkaito Ofiro Tzarfati, kuris maždaug prieš dvejus metus buvo grąžintas iš Gazos Ruožo per karinę operaciją“.
Pareiškime priduriama, kad B. Netanyahu „surengs saugumo diskusiją su saugumo institucijų vadovais, jog būtų galima aptarti Izraelio atsakomuosius veiksmus“.
Įkaitų ir dingusių šeimų forumas paragino vyriausybę imtis veiksmų.
„Atsižvelgiant į tai, kad „Hamas“ vakar vakare šiurkščiai pažeidė susitarimą (…) Izraelio vyriausybė negali ir neturi to ignoruoti ir turi imtis ryžtingų veiksmų dėl šių pažeidimų“, – pareiškime teigė forumas.
„Hamas“ žino įkaitų buvimo vietą ir toliau elgiasi paniekinamai, apgaudinėdama Jungtines Valstijas ir tarpininkus, tuo pat metu rodydama nepagarbą mūsų artimiesiems“, – priduriama pareiškime.
„Sulaužyti jiems kojas“
Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras taip pat apkaltino „Hamas“ vilkinant likusių kūnų atidavimo procesą, o tai, pasak jo, įrodo, kad „teroristinė organizacija vis dar gyvuoja“.
„Atėjo metas kartą ir visiems laikams sulaužyti jiems kojas“, – pridūrė jis.
Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų finansų ministras Bezalelis Smotrichas taip pat spaudė B. Netanyahu imtis veiksmų dėl „pasikartojančių ir nuolatinių pažeidimų“. Tinkle „X“ paskelbtame įraše jis paragino B. Netanyahu iš naujo sulaikyti visus „teroristus, kurie buvo paleisti pagal įkaitų susitarimą į Judėją ir Samariją“, pavartodamas Izraelio biblinį terminą okupuotam Vakarų Krantui apibūdinti.
„Hamas“ atstovas Hazemas Qassemas primadienį tvirtino, kad teiginys, jog grupuotė žinojo likusių dingusių kūnų buvimo vietą, yra „klaidingas“, ir argumentavo, kad dėl karo metu vykdyto Izraelio bombardavimo kai kurios vietos tapo nebeatpažįstamos.
„Esame pasiryžę kuo greičiau grąžinti Izraelio belaisvių kūnus“, – sakė jis.
„Hamas“ jau grąžino visus 20 gyvų įkaitų, kaip ir buvo sutarta paliaubų susitarime.
Trečia palaikų dalis
„Hamas“ smogikai per savo išpuolį prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. pagrobė 251 įkaitą – dauguma jų buvo paleisti, išgelbėti arba surasti dar prieš šio mėnesio paliaubas. Per patį išpuolį Izraelio pusėje žuvo 1 tūkst. 221 žmogus, tai daugiausia civiliai, rodo oficialiais Izraelio duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai.
Per vėlesnį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 68 531 žmogus, rodo šios „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais. Nors galioja paliaubos, aukų skaičius toliau auga, nes po griuvėsiais randama daugiau kūnų. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat praneša, kad nuo tada, kai įsigaliojo paliaubos, Izraelio ugnis pražudė 94 palestiniečius.
Ofiro Tzarfati šeima antradienį patvirtino, kad ankstesnį vakarą į Izraelį buvo grąžinta dalis jo palaikų, nurodė Įkaitų ir dingusių šeimų forumas. O. Tzarfati spalio 7-ąją dalyvavo muzikos festivalyje „Nova“, kai jis buvo „paimtas į nelaisvę, kur buvo nužudytas“, teigė forumas ir kartu pridūrė, kad tai jau trečias kartas, kai grąžinami jo palaikai – jo kūnas buvo rastas 2023 m. pabaigoje, o papildomi palaikai buvo grąžinti 2024-ųjų kovą.
„Tai jau trečias kartas, kai esame priversti atverti Ofiro kapą ir perlaidoti savo sūnų“, – pareiškime cituojama O. Tzarfati šeima.
„Ratas tariamai buvo „uždarytas“ 2023 m. gruodį, tačiau jis niekada iš tiesų neužsidaro“, – teigė įkaito artimieji.
