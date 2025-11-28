Kauno centre atverta lauko ledo čiuožykla

Atidarymas – su šventiniu koncertu, profesionalių čiuožėjų pasirodymais, ugnies ir šviesų šou.
Į renginį susirinko keli šimtai žmonių, daugiausia jaunimo. Jie judėjo pagal muziką ir laukė progos išbandyti ledą.
Du mėnesius kauniečiai ir miesto svečiai čiuožinėti galės skambant muzikai ir mirgant šventinėms šviesoms.
Čiuožykla veiks iki sausio 31 dienos.
Pirmadieniais-trečiadieniais – nuo 14 iki 22 val., ketvirtadieniais ir penktadieniais – nuo 14 iki 23.15 val.
Šeštadieniais ledas bus atviras 12–24 val. Sekmadieniais – 12–21.15 val.
Darbo dienomis vyks 7–8 seansai, savaitgaliais – daugiau. Čiuožimai suplanuoti kas valandą, kiekvienas jų truks 45 minutes.
Darbo dienomis pirmieji čiuožimo seansai bus visiškai nemokami.
Vienybės aikštėje įsikūręs ir kalėdinis miestelis. Dar vienas kalėdinis miestelis veikia Rotušės aikštėje.
