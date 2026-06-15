Kauno degalinėse gerokai sumažėjo kainų skirtumas tarp benzino ir dyzelino

Birželio 14-osios vakarą apsilankiau prie aštuonių Kaune esančių skirtingų tinklų degalinių Islandijos plente, P. Lukšio gatvėje, Statybininkų gatvėje, Savanorių prospekte šalia „McDonald’s“, šalia Muravos sankryžos ir Pramonės prospekte.
A 95 benzinas pigiausiai buvo pardavinėjamas „Neste“ degalinėse, esančiose Islandijos pl. ir prie Muravos sankryžos. Už litrą benzino reikėjo mokėti 1,659 euro. Dyzelinas mažiausiai kainavo Islandijos pl. įsikūrusioje „Neste“ degalinėje – 1,734 euro. Panašiai, vos pusę cento brangiau (1,739 euro) dyzelinas kainavo „Neste“ degalinėje prie Muravos sankryžos.
Brangiausiai ir A 95 benzinas, ir dyzelinas buvo pardavinėjamas „Circle K“ degalinėje Savanorių pr. šalia „McDonald’s“. Joje litras benzino kainavo 1,789 euro, dyzelino – 1,854 euro.
Savanorių pr., šalia Muravos sankryžos esančioje EMSI degalinėje A 95 benzinas sekmadienio vakarą buvo pardavinėjamas po 1,689 euro, dyzelinas – po 1779.
„Viada“ degalinėse P. Lukšio ir Statybininkų gatvėse A 95 benzinas kainavo 1,779 euro, dyzelinas – 1,839. P. Lukšio gatvėje prekiaujama ir A 98 benzinu. Jis kainuoja 1,859 euro.
Už litrą A 95 benzino Muravos sankryžoje esančioje „Circle K“ degalinėje vairuotojams teko mokėti 1,699 euro, dyzelino – 1,799.
„Viada“ degalinėje Pramonės prospekte A 95 benzinas kainavo 1,699 euro, dyzelinas – 1,779.
Prieš tris mėnesius Kauno degalinės (kaip ir visos Lietuvos) dyzeliną pardavinėjo gerokai brangiau nei benziną. Kaune litras benzino kainavo net 33 centais pigiau nei dyzelinas. Kovo 20 d. litras A 95 benzino „Viada“ degalinėje Pramonės pr. kainavo 1,749 euro, o dyzelino – net 2,079.
Pastaruoju metu kainų skirtumas tarp benzino ir dyzelino gerokai sumažėjo. Birželio 14 d. „Viada“ degalinėse P. Lukšio ir Statybininkų gatvėse dyzelinas kainavo vos šešiais centais brangiau už benziną. Kitose aplankytose degalinėse skirtumas tarp dyzelino ir benzino buvo 6,5 – 10 centų.
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