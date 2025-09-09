„Kauno diena“ ir Kauno ugniagesiai – kartu už saugesnį miestą

„Turime tikslą, kad gaisre nežūtų nė vienas žmogus“, – konstatavo viršininkas V. Barauskas. Dž. Vaitkevičienė papildė, kad verta dėti visas pastangas, net jeigu tai padėtų užkirsti kelią bent vienai nelaimei. Prevencija ir švietimas – vieni iš pagrindinių galimybių sumažinti juodąją statistiką.
Specialiosios tarnybos yra parengusios įvairios gyventojams naudingos informacijos, padedančios užkirsti kelią nelaimėms ir tragedijoms, tačiau ji viešinama tarnybų tinkalalapiuose, kuriuose dažnai lankytis visuomenė neturi įpročio, todėl Kauno ugniagesiai kartu su „Kauno diena“ pradeda iniciatyvą skelbti dažniau ir įvairesnės prevencinės informacijos, į kurią žmonės atkreiptų daugiau dėmesio ir taip prisidėtų prie saugesnės aplinkos kūrimo.
„Produktyvus bendradarbiavimas su Kauno ugniagesiais tęsiasi jau daugybę metų. Ši bendrystė susideda ne tik iš apsikeitimo informacija apie įvykusias nelaimes. Itin vertiname siekį dalytis prevencine informacija, kad būtų galima užbėgti nelaimėms už akių. Tikime, kad naujas bendradarbiavimo etapas bus naudingas mūsų skaitytojams – ugniagesiai savo sukauptomis žiniomis dar aktyviau dalysis su mumis, o mes įsipareigojame jas skleisti kauniečiams. Ranka rankon dirbsime vardan bendro tikslo – kad mūsų miesto gyventojai būtų saugesni“, – po susitikimo kalbėjo „Kauno dienos“ portalo vyriausioji redaktorė Kamilė Ščavinskaitė.
Kaip viena, atrodytų, akivaizdžių temų – kaminų valymas prieš šildymo sezoną. Dauguma žmonių žino, kad kaminus reikia valyti, bet kyla klausimų, kaip dažnai, kur kreiptis ir pan.
Nemažai jaunų šeimų džiaugiasi persikėlę gyventi į kaimiškąsias vietoves, kur būstą šildo krosnimi, tačiau augę mieste dažniausiai neturi praktinės patirties, kaip tokį būstą prižiūrėti, o klaidos ar neapdairumas gali baigtis gaisru.
Pastaruoju metu daug nelaimių kyla ir dėl paspirtukų ar kitų elektrinių priemonių savaiminio užsidegimo, tad patarimai, pastabos, susijusios su saugiu tokių įrengimų pasirinkimu, eksploatavimu, priežiūra yra kritiškai svarbios.
Nuo šiol dienraštyje „Kauno diena“ ir portale kauno.diena.lt rasite daugiau praktinės informacijos ir patarimų, į ką atsižvelgti konkrečiose situacijose, kad aplenktų gaisrai, pavojai vandenyje ir kitur.
