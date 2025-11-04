 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – Amsterdamo mokyklos muziejus iš tarnų perspektyvos

2025-11-04 05:00 diena.lt inf.
Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos nuotr.

„Kauno detalių“ įkūrėjas ir gidas Laimonas Užomeckis su Amsterdamo mokyklos muziejaus šeimininkais Karoliu Baniu ir Petru Gaidamavičiumi šį kartą kviečia iš neįprastos perspektyvos pažintį šį tarpukario Kauno architektūros perlą.

Tai vienintelis Amsterdamo architektūros mokyklos pastatas, iškilęs Lietuvoje 1928 metais. Pastatą suprojektavo architektas Jokūbas Peras, kuriam buvo vos 25 metai. Tai jau antrasis Art Deco muziejaus įkūrėjų visuomenei atvertas kultūros paveldo objektas – su pirmuoju susipažinome praėjusioje laidoje. Butą, kuriame veikia muziejus, puošia Lietuvos autorių meno darbai, o to meto buitį leidžia pažinti ir buitinės technikos aparatai, kurie ir šiandien stebina savo funkcionalumu ir grakštumu.

Kviečiame žiūrėti:

Kauno detalės
Laimonas Užomeckis
Kauno istorija
Amsterdamo mokyklos muziejus

