„Kauno diena” pristato „Kauno detales”: ten, kur lankytojai nepatenka

Tolimais 1892 m. duris atvėręs pagal architekto Justino Golinevičiaus projektą pastatytas Muzikinis teatras Kaune didžiuojasi garbinga istorija. Čia 1920 m. dirbo Steigiamasis Seimas, 1920 – 1925 m. vadovaujant architektams Mykolui Songailai ir Vladimirui Dubeneckiui vyko pastato rekonstrukcija, o 1930 – 1933 m. vadovaujant architektui Vytautui Landsbergiui – Žemkalniui, teatras dar kartą modernizuotas, pastatant dviejų aukštų priestatus.
Rekonstrukcijos lėmė, kad dabar Kauno valstybinio muzikinio teatro pastate gausu įvairios paskirties patalpų, nuo dekoracijų gamybos cecho iki siuvyklos ar rūbų saugyklos, į kurias lankytojai nepatenka. Tad „Kauno detalių“ įkūrėjas Laimonas Užomeckis kartu su teatro atstove Lina Stankevičiūte kviečia visus į virtualią ekskursiją.
Kviečiame žiūrėti:
