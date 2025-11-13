 „Kauno diena” pristato „Kauno detales”: ten, kur lankytojai nepatenka

Muzikinio teatro užkulisiai
2025-11-13 05:00 diena.lt inf.

Nežinomą ar pamirštą Kauno istoriją pasakojančios „Kauno detalės“ grįžo naujame sezone!

Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos montažas

Tolimais 1892 m. duris atvėręs pagal architekto Justino Golinevičiaus projektą pastatytas Muzikinis teatras Kaune didžiuojasi garbinga istorija. Čia 1920 m. dirbo Steigiamasis Seimas, 1920 – 1925 m. vadovaujant architektams Mykolui Songailai ir Vladimirui Dubeneckiui vyko pastato rekonstrukcija, o 1930 – 1933 m. vadovaujant architektui Vytautui Landsbergiui – Žemkalniui, teatras dar kartą modernizuotas, pastatant dviejų aukštų priestatus. 

Rekonstrukcijos lėmė, kad dabar Kauno valstybinio muzikinio teatro pastate gausu įvairios paskirties patalpų, nuo dekoracijų gamybos cecho iki siuvyklos ar rūbų saugyklos, į kurias lankytojai nepatenka. Tad „Kauno detalių“ įkūrėjas Laimonas Užomeckis kartu su teatro atstove Lina Stankevičiūte kviečia visus į virtualią ekskursiją.

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
Kauno muzikinis teatras
Muzikinis teatras
Kauno detalės
Kauno istorija
Laimonas Užomeckis

