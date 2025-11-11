„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: kruviną istoriją menantis VI fortas

Kauno tvirtovės VI fortas pradėtas statyti 1879 metais. Tarpukariu veikė kaip karo kalėjimas, kuriame kalėjo ir 1926 metais netoli jo sušaudyti „keturi komunarai“. Antrojo pasaulinio karo metais čia nužudyta apie 35 tūkstančiai karo belaisvių. Dabar čia veikia Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos ekspozicija, kurioje demonstruojama įvairi karinė technika, tarnavusi Lietuvos kariuomenėje.
Tačiau ne mažiau už ją įdomi pačio forto istorija ir išplanavimas, atskleidžiantis XIX a. pabaigos karybos ypatumus.
Su turtinga beveik pačiame miesto centre esančio forto istorija „Kauno detalių“ įkūrėją ir gidą Laimoną Užomeckį supažindino muziejininkas Lukas Rimkevičius, pažįstantis Kauno tvirtovės VI fortą it savo kišenę.
Kviečiame žiūrėti:
