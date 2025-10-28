 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – Art Deco muziejus iš tarnų perspektyvos

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – Art Deco muziejus iš tarnų perspektyvos

2025-10-28 05:00 diena.lt inf.

Nežinomą ar pamirštą Kauno istoriją pasakojančios „Kauno detalės“ grįžo naujame sezone!

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – Art Deco muziejus iš tarnų perspektyvos
„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – Art Deco muziejus iš tarnų perspektyvos / Redakcijos nuotr.

Tarnai tarpukariu Kaune netgi turėjo savo mokyklą, tad šios profesijos atstovai buvo išsilavinę žmonės, mokėję kelias užsienio kalbas ir išmanę etiketą. Neretai jie netgi tapdavo savo ponų šeimų nariais. Unikalus Art Deco muziejus Kaune, įkurdintas prabangiame bute pačiame miesto centre, taip pat buvo aptarnaujamas tarnų. 

Tad šį kartą „Kauno detalių“ įkūrėjas ir gidas Laimonas Užomeckis su šio muziejaus šeimininkais Karoliu Baniu ir Petru Gaidamavičiumi apžvelgs populiarųjį muziejų iš aptarnaujančio personalo perspektyvos. Mobilūs dulkių siurbliai, maisto iškvietimas į namus ir kiti modernūs dalykai, gyvavę tarpukario Kaune, tikrai nustebins daugelį.

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
unikalus Art Deco muziejus
Art Deco muziejus
Laimonas Užomeckis
Kauno detalės
Kauno istorija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų