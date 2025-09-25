„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – choralinės sinagogos istorija

Kauno žydų bendruomenės vadovas Mauša Bairakas supažindins „Kauno detalių“ įkūrėją Laimoną Užomeckį ir žiūrovus su Kauno choraline sinagoga – vieninteliais išlikusiais ir veikiančiais judėjų maldos namais mieste. Juos dabartinėje E. Ožeškienės gatvėje 1872-ais metais pastatė žydų pirkliai, panašų statinį išvydę Berlyne.
„Choraline“ sinagoga vadinama, nes joje giedodavo berniukų choras. Taip pat aplankysime sinagogos teritorijoje esantį paminklą vaikams, nužudytiems per Holokaustą. Pasak M. Bairako, iš viso Lietuvoje naciai nužudė apie 20 tūkstančių žydų vaikų. Paminklas, kurio autoriai Robertas Antinis ir Artūras Imbrasas, vadinasi „Vaikų Tora“.
Kviečiame žiūrėti:
