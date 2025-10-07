„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: mažesnioji Prisikėlimo bažnyčios sesuo

Kauno Evangelikų reformatų bažnyčia įsikūrusi Kauno centre, E. Ožeškienės gatvėje, vadinama mažesniąja Prisikėlimo bažnyčios (Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos) sese. Jos projekto autorius – architektas Karolis Reisonas.
Deja, šios bažnyčios, kaip ir Prisikėlimo, iki karo nepavyko užbaigti, tad dabar vyksta remonto darbai. Tai protestantiška bažnyčia, išpažįstanti kalvinizmo doktriną.
Daugiau apie šį tikėjimą ir pačią bažnyčią „Kauno detalių” įkūrėjui ir gidui Laimonui Užomeckiui pasakoja Kauno evangelikų reformatų parapijos klebonas, kunigas Dainius Jaudegis.
Kviečiame žiūrėti:
