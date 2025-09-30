„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: Šviesos nešėja iš arti

Pažintį su Miško gatve pradedame nuo Krikščioniškųjų gimdymo namų, kuriuos 1926 metais įkūrė akušeris – ginekologas Isaakas Levitanas. Jo sūnus ir marti žuvo Kauno gete, o pats I. Levitanas sovietų buvo ištremtas net du kartus, tremtyje ir mirė.
Šioje gatvėje yra ir viena paslaptingiausių Kauno skulptūrų „Šviesos nešėja”. Skulptoriaus Antano Aleksandravičiaus kūrinys, užkeltas ant pastato stogo, matomas tik žinantiems apie jo egzistavimą. Laimei, šių laikų technologijos leis pažvelgti į įspūdingą moters skulptūrą iš arti. Kitos Miško g. įdomybės – šiame „Kauno detalių” epizode.
Kviečiame žiūrėti:
Naujausi komentarai