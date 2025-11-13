Kauno gatvėmis bus vežama Kalėdų eglutė: įspėja apie eismo ribojimus

Kaip feisbuke pranešė Kauno savivaldybė, iš Petrašiūnų į Rotušės aikštę bus vežama Kalėdų eglutė. Dėl šių transportavimo darbų numatyti laikini eismo ribojimai.
Nuo ketvirtadienio 12 val. iki penktadienio 18 val. draudžiama sustoti ir stovėti M. Valančiaus g. „Palikti automobiliai, esant poreikiui, gali būti pristatyti į saugojimo aikštelę“, – teigė savivaldybės atstovai.
Taip pat lapkričio 14 d. nuo 09.45 val. iki 15 val. numatyti laikini eismo ribojimai Biruliškių g.
Primename, kad lapkričio 22 d. vyks Kalėdų eglutės įžiebimas Rotušės aikštėje.
