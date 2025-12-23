Kauno gatvėse – originalus sveikinimas: ant dviračio ne tik Kalėdų Senelis, bet ir eglutė

Štai Kauno gatvėse užfiksuotas Kalėdų Senelis, važiuojantis dviračiu. Tačiau jo transporto priemonė – išskirtinė, dekoruota lemputėmis. Be to, Kalėdų Senelis pritvirtino eglutę, dovanų maišus, net kopėčias, kurios, matyt, jam padeda užlipti ant stogo ir po to pro kaminą įlindęs jis palieka vaikams dovanų.
Dviratį minantis Senelis skleidžia kalėdinę nuotaiką ir šventinėmis melodijomis, kai kuriems pamoja ranka. Tokią iniciatyvą sveikina ir miestiečiai, pamatę Kalėdų Senelį riedantį Laisvės alėjoje ar Vytauto prospekte. Vairuotojai irgi kartais pypteli, tarsi ir pačiam Seneliui linkėdami gražių švenčių.
Skaitytojo vaizdo įrašas
