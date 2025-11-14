Kauno kalėdinė eglutė pristatyta į Rotušės aikštę!

„Misija įvykdyta! Kalėdų eglutė sėkmingai pristatyta į Rotušės aikštę. Gal sutikote arba pastebėjote ją kelyje?“, – rašo savivaldybė.
Penktadienį Petrašiūnuose nupjauta 65 metus auginta žaliaskarė, kuri šiais metais taps pagrindine Kauno egle. Puošnus medis vežtas per visą Kauną, eglę lydėjo ir policijos pareigūnai.
Iš Biruliškių gatvės eglė buvo vežama Elektrėnų gatve, Pramonės prospektu, tada Savanorių prospektu, P. Lukšio, Žeimenos gatvėmis. Po to iš Šiaurės prospekto įkalnės eglutė pasiekė Jonavos gatvę ir netrukus atsidūrė Rotušės aikštėje.
Šiais metais Kauno kalėdinę eglę puoš floristė Kristina Rimienė. Ji pasirinko eglutę dekoruoti art deco stiliaus elementais, tad dominuos auksinė spalva, bus ir rankų darbo dekoracijų, ir burbulų. Be to, bus naudojamos specialios LED lemputės, kurios gali būti programuojamos, todėl keisis ir pats eglės vaizdas.
Kauno kalėdinė eglutė bus įžiebta lapkričio 22 d.
