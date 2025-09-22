Kauno P. Mažylio gimdymo namų uždarymas: jau nepriimamos gimdyvės

Nutraukiamos paslaugos
V. Putvinskio gatvėje P. Mažylio gimdymo namai veikė nuo 1936 metų. Dabar atėjo šios istorijos pabaiga. Ant gimdymo namų durų pakabintas skelbimas nurodo, kad nuo rugsėjo 22-os dienos čia nebus priimamos gimdyvės. Jau neliko ir gyvybės langelio.
„Mielos pacientės ir būsimi tėveliai, informuojame, kad šių metų spalio 1 d. P. Mažylio gimdymo namai užveria duris. Džiaugiamės, kad didžioji dalis mūsų patyrusios ir profesionalios komandos persikelia dirbti į LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos skyrių. Kad užtikrintume sklandų paslaugų teikimą, jas į LSMU Kauno ligoninės Šilainių padalinį (Josvainių g. 2) perkelsime palaipsniui“, – nurodoma administracijos pakabintam skelbime.
Taip pat nurodoma, kad Šilainių padalinyje nuo mėnesio pradžios jau teikiamos ambulatorinės gydytojų konsultacijos. Nuo rugsėjo 15 LSMU Kauno ligoninės Šilainių padalinyje atliekamos planinės operacijos. „Nėščiųjų mokyklėlės“ paskaitėlės nuo rugpjūčio taip pat jau vyksta Akušerijos ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2).
„Gimdymus P. Mažylio gimdymo namuose priimsime iki rugsėjo 22 d.“, – paskutinę čia teikiamų paslaugų datą įvardijo ligoninės atstovai.
Būsimi tėveliai laukiami Akušerijos ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2) arba Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose (Miško g. 27). Primename, kad gimdyvės priimamos ir Kauno klinikose (Eivenių g. 2).
Mažėjo gimdymų
Apie Kauno P. Mažylio gimdymo namų uždarymą paskelbta šių metų kovą. Šių gimdymo namų personalas bus integruotas į kitus LSMU Kauno ligoninės padalinius.
Lietuvos demografinė situacija yra tokia, kad visuose trijuose padaliniuose negalime užtikrinti reikiamo pacientų srauto.
„Imamės ligoninės veiklos efektyvumui būtino sprendimo. Lietuvos demografinė situacija yra tokia, kad visuose trijuose padaliniuose negalime užtikrinti reikiamo pacientų srauto. Bandymas išlaikyti padalinius mažinant etatus, neleistų pasiekti reikšmingo rezultato ir svarbiausia – išlaikyti bei gerinti paslaugų kokybės“, – tuomet BNS skelbė LSMU Kauno ligoninės generalinės direktorės Diana Žaliaduonytė komentarą.
LSMU Kauno ligoninės duomenimis, įstaigoje kasmet mažėjo gimdymų: 2024 metais jų priimta 136 mažiau, nei 2023 metais, o lyginant su 2020-aisiais, pernai gimdymų skaičius buvo beveik 500 mažesnis. Taip pat mažėjo ir ginekologinių operacijų skaičius.
Anot ligoninės, sprendimą atsisakyti veiklos P. Mažylio gimdymo namuose lėmė tai, kad šie yra nutolę nuo pagrindinių ligoninės padalinių bei tai kad miesto centre esantys Krikščioniškųjų gimdymo namų pastatai priklauso ligoninei ir yra suremontuoti, o P. Mažylio gimdymo namai priklauso Kauno miesto savivaldybei – pastatu ligoninė naudojasi pagal panaudos sutartį, kuri baigėsi.
Naujausi komentarai