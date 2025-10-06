Kauno rajone – įmonės, kuriančios ateities technologijas ir produktus

„Kauno rajonas tampa inovacijų centru, kuriame gimsta pasaulinio lygio produktai, svarbūs tiek sveikatai, tiek tvariai ateičiai. Tokios investicijos rodo, kad Kauno rajono potencialas yra milžiniškas, o mūsų pareiga – sudaryti kuo palankesnes sąlygas šiam augimui tęstis“, – sakė Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininkė Violeta Boreikienė.
Tarptautinės „Esco Lifesciences“ grupės įmonė „Esco Medical Technologies“ Kauno rajone veikia daugiau nei dešimtmetį ir specializuojasi inovatyvios IVF įrangos ir medicinos technologijų kūrime. Įmonėje dirba apie 80 darbuotojų, o gaminama produkcija eksportuojama į pasaulio rinkas.
2024 m. bendrovė Kauno LEZ atidarė naują 7 900 kv. m ploto gamybos ir tyrimų centrą, kuriame integruotos gamybos, R&D ir produktų vystymo erdvės. Modernus pastatas pasižymi patogiomis darbo sąlygomis, įdiegtomis tvarumo priemonėmis ir sudaro galimybes toliau plėsti gamybos pajėgumus ir skatinti inovacijas.
„Aconitum“ – daugiau nei 26 metus Kauno rajone veikianti farmacinių preparatų ir maisto papildų gamintoja. Įmonėje dirba apie 100 specialistų, sukūrusių daugiau nei 500 receptūrų. Bendrovės produkcija pasiekia daugiau kaip 80 pasaulio šalių.
Įmonė dirba pagal aukščiausius GMP ir HACCP standartus, nuolat investuoja į mokslinius tyrimus ir naujų produktų vystymą. Šiandien „Aconitum“ plečia veiklos spektrą ir pristato naują kryptį – kolageno pagrindu sukurtas ekologiškas statybines medžiagas „Waynerr“, skirtas interjerams, pastatų šiltinimui ir garso izoliacijai.
