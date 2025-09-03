Kauno rajone – neįprastas incidentas: pagalbos prireikė netikėtam „pacientui“

Apie tai feisbuke pranešė GMP Kauno rajono teritorinis skyrius.
„Šiandien Vilkijos GMP brigados paramedikai Karolis ir Laimonas, kaip įprastai, skuba gelbėti visų, kam tik prireikia pagalbos“, – rašoma feisbuko įraše.
Šį kartą pagalbos prireikė netikėtam „pacientui“.
„Grįždami iš kvietimo vyrai kelyje pastebėjo besiblaškantį arklį. Reikėjo nedelsiant priimti sprendimus, gi nepravažiuosi pro šalį lyg niekur nieko...“ – pasakojo medikai.
Įvertinę situaciją, paramedikai informavo GMP dispečerį ir iškvietė policijos pareigūnus. Be to, sulaikyti ir nuraminti arklį padėjo šalikelėje sustojęs „Telia“ darbuotojas. Jam medikai dėkojo už pilietiškumą, empatiją ir pagalbą.
Iš senų diržų GMP komanda surezgė pavadį, o atvykę policijos pareigūnai užtikrino sėkmingą gyvūno kelionę namo į Vilkiją.
„Gelbėjimo operacija baigėsi saugiai ir gyvūnui, ir eismo dalyviams“, – užtikrino GMP.
Savo ruožtu Kauno policija skelbė, kad pranešimas apie besiblaškantį ir pavojų eismo saugumui keliantį arklį gautas kelyje Raudondvaris–Vilkija.
„Sureagavome, palydėjome, atidavėme šeimininkui. Kadangi pastarasis jau ne pirmą kartą nepasirūpina savo augintiniu, teko surašyti protokolą“, – teigė pareigūnai.
Policija gyvūnų savininkams primena pasirūpinti savo augintiniais – tinkamai juos prižiūrėti bei užtikrinti, kad šie neatsidurtų važiuojamojoje kelio dalyje ir nekeltų pavojaus eismo saugumui.
