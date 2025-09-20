Kauno rajono atstovai – Lietuvos seniūnijų žaidynėse

Finaliniame etape Kauno rajono savivaldybei atstovavo šios komandos:
vyrų paplūdimio tinklinio 3x3, šaškių ir smiginio rungtyse – Ežerėlio seniūnija;
vyrų futbolo 6x6 ir krepšinio 3x3 (18–39 metų grupė) rungtyse – Domeikavos seniūnija;
vyrų krepšinio 3x3 (40 metų ir vyresnių grupė) rungtyje – Lapių seniūnija;
seniūnų trikovėje – Ringaudų ir Vilkijos seniūnijos.
Varžybose sėkmingiausiai pasirodė Domeikavos seniūnijai atstovavusi vyrų futbolo 6x6 ekipa. Stasio Jankausko vadovaujami futbolininkai nepralaimėjo nė vienų rungtynių ir pirmą kartą šiame turnyre iškovojo aukso medalius tarp šešiolikos stipriausių šalies seniūnijų komandų.
Antrosios vietos apdovanojimais džiaugėsi Ežerėlio seniūnijos smiginio ir šaškių komandos. Ši seniūnija buvo gausiausia Kauno rajono delegacija – jos garbę gynė net trys kolektyvai. Ežerėlio atstovai triumfavo ir šių metų liepą Garliavoje vykusiose Kauno rajono seniūnijų sporto žaidynėse.
Neįskaitinėje seniūnų trikovėje (smiginis, baudų metimai, pasagos metimas) netrūko geros nuotaikos. Ringaudų seniūnė Rūta Slivinskienė ir Vilkijos seniūnas Paulius Amanaitis džiaugėsi galimybe draugiškai pasivaržyti su kolegomis iš kitų seniūnijų ir mikrorajonų.
Žaidynių organizatoriai pažadėjo tęsti tradiciją – seniūnijų sporto žaidynės vyks ir kitąmet. Tikimasi, kad jos pritrauks dar daugiau sporto entuziastų iš visos Lietuvos.
Naujausi komentarai