Kauno savivaldybė ieško naujų rangovų

Nutraukta sutartis
Dar spalį „Kauno diena“ rašė, kad savivaldybės pastato remonto darbai vėluoja. Tikėtasi juos užbaigti iki lapkričio 12 d. Dabar aišku, kad to padaryti nepavyko, nes jau įpusėjo gruodis. Savivaldybė atsisakė darbus atlikusių statybininkų paslaugų, tad dar kurį laiką koridoriuose vyraus remonto nuotaikos.
„Rangos sutartis su bendrove „Auksetas“ yra nutraukta dėl esminių pažeidimų. Rangovui pritaikytos visos sutartyje numatytos baudos ir sankcijos“, – dienraščiui teigė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.
Jis pažymėjo, kad šiuo metu pradedamos organizuoti naujos pirkimo procedūros dėl neįgyvendintų rangos darbų apimties pagal projektinius sprendinius. Kol kas neaišku, per kiek laiko pavyks rasti naujus rangovus ir ar dėl to nesikeis darbų kaina.
Ką suspėjo padaryti?
Kauno miesto savivaldybės atstovai anksčiau vardijo, kad „Auksetas“ atliko visus demontavimo ir pasiruošimo darbus, taip pat iškirsta anga liftui, sumontuotos laikančiosios konstrukcijos liftui, išbetonuotos grindys, iškloti elektros ir IT kabeliai grindyse ir lubose.
„Paveldo objekte dažnai susiduriame su sprendinių įgyvendinimo imlumu. Įžvelgiame pagrindinį sunkumą: įrengti terasines grindis hole, kadangi šių darbų specialistų Lietuvoje yra vienetai, šie darbai reikalauja tikslaus technologinio terminų laikymosi ir gali užtrukti“, – spalį dienraščiui apie kilusius sunkumus komentavo Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio vedėja Ausma Alešiūnienė.
Kokie darbai liko?
Atrodo, kad tada nurodyti sunkumai rangovams taip ir liko neįveikti. Iki dabar nesumontuotos sukamosios durys, todėl į pastatą tenka įeiti pro šonines, o ne pagrindines duris. Nėra grindų dangos, rangovai nespėjo įrengti ir lifto.
945 tūkst. eurų – tiek buvo numatyta vidaus atnaujinimo darbams.
T. Metelionis „Kauno dienai“ vardijo, kad naujiems rangovams teks įmontuoti liftą į naują šachtą, atlikti apdailos darbus, įrengti praėjimo kontrolės turniketus. Taip pat reikės sumontuoti vidaus ir lauko bei didžiosios ir mažosios salių duris. Įrengti vieno langelio principo erdves su saugos stebėjimo ekranais. Teks pasirūpinti ir LED ekranų montavimo darbais, įrengti priešgaisrinės apsauginės užuolaidas ir sutvarkyti pašto dėžutes.
Savivaldybės pastato vidaus atnaujinimo darbams iš Kauno miesto biudžeto buvo numatyta apie 945 tūkst. eurų.
