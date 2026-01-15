Ministerija pasirašys sutartis su Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos rangovais

Kaip trečiadienį paskelbė ministerija, atranką laimėjo Lietuvos kapitalo statybos bendrovių „Fegda“ ir „Conres LT“ valdoma įmonė „Rudina“ bei Estijos kapitalo „Merko statyba“.
„Verslo žinios“ anksčiau skelbė, jog A dalyje laimėtojų eilės pirmoje vietoje yra „Rudina“, pasiūliusi 348,36 mln. eurų, o likusių dviejų dalių – „Merko statyba“ su pasiūlyta atitinkamai 280,43 mln. ir 322,8 mln. eurų kaina.
BNS rašė, kad projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (ang. public private partnership, PPP) bei suskaidytas į tris dalis, sumažinant valstybei tenkančias rizikas.
Anksčiau ministerija tikėjosi, jog sutartis su konkurso antrojo etapo nugalėtojais pasirašys iki 2025 metų pabaigos. Ji BNS anksčiau nurodė, kad gavo dvi konkurso dalyvių pretenzijas dėl konkurso rezultatų, abi jas atmetė kaip nepagrįstas.
KAM teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą.
