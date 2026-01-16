Kauno turizmo metai: ką pavyko pasiekti?

Gerėjančios tendencijos
Turizmo ekspertai pastebi, kad turizmo tendencijos – optimistinės. Svečių srautai sugrįžo į priešpandeminį lygį.
Dabartinės šalies aktualijos, kai dėl iš Baltarusijos skrendantys kontrabandiniai balionai sutrikdo Vilniaus oro uosto veiklą, keičia ir Kauno oro uosto darbą, dalis keleivių nukreipiami būtent čia. Tačiau ir įprasta turistų statistika auga, miestą vėl atranda svečiai ne tik iš artimojo užsienio, bet ir tolimesnių šalių.
„Norisi pasidžiaugti, kad Kaunas lyderiauja pagal įvarius rodiklius, Kauno oro uostas konkuruoja su Vilniaus oro uostu, nes vis daugiau lėktuvų leidžiasi Kaune. Šis miestas tampa renginių miestu, kurie pritraukia ypač daug žmonių. Kaunas išlaiko savo identitetą“, – sakė Europos turizmo organizacijos vyr. specialistė Lidija Bajarūnienė.
„Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius aiškino, kad šiemet keitėsi turistų apskaitos sistemos, todėl realius skaičius galima matyti iš skirtingų perspektyvų. Vis dėlto, susisteminus duomenis, galima matyti, kad Kauną lanko šiek tiek mažiau lietuvių, bet auga užsieniečių srautai.
„Visada žiūrime, kaip galime pagerinti turistų patirtį mieste, kad Kaune apsilankę svečiai taptų mūsų miesto ambasadoriais. Turizmo srities atstovai žino, kad turistai – tik viena visos dėlionės dalis. Svarbu, kiek jie čia praleidžia naktų, tad džiugu, kad nakvynių daugėja. Matome, kad bendras tiek vietinių, tiek užsienio turistų augimas yra apie 3 proc. (nakvynę deklaravusių), o tai leidžia daryti prielaidą, kad 2025 m. užbaigsime su daugiau nei 700 tūkst. registruotų nakvynių“, – nurodė T. Stankevičius.
Jis pastebėjo, kad per pandemiją ir po jos išpopuliarėjo vietinių turistų kelionės po Lietuvą, tad iki dabar stebimos tendencijos, kai ir Kauno neaplenkia lietuviai – jų būna apie trečdalį; kita dalis – svečiai iš užsienio.
„Smagu matyti, kad įdirbis pasiteisina ir duoda rezultatų. Gerokai padaugėjo atvykstančių iš Jungtinės Karalystės. Tam yra ir atsakymas – medicininis turizmas. Kai svečiai išsiperka sveikatinimo paslaugų, jie Kaune praleidžia daugiau laiko nei statistinis turistas, dažniausiai ir atvyksta ne vieni. Medicininio turizmo potencialas tikrai dar nėra visiškai išnaudotas, nes Kaune veikia ne tik Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, tačiau ir daugybė privačių įstaigų, teikiančių paslaugas, be to, mūsų medicinos paslaugų kainos – konkurencingos. Kaune yra visa reikalinga infrastruktūra nuo klinikų iki reabilitacijos paslaugų visoje Kauno apskrityje, todėl manome, kad šios srities turizmas ateityje tik didės ir galėsime džiaugtis dar labiau augančiais funkcinio, o ne pažintinio turizmo skaičiais“, – sakė „Kaunas IN“ vadovas.
Šiuo metu veikia du Turizmo informacijos centrai: Laisvės alėjoje ir Rotušės aikštėje. Pastarąjį vis dažniau aplanko turistai, mat čia veikia kalėdinis miestelis, o ir po Rotušės aikštės rekonstrukcijos čia vėl didėja žmonių srautai. Į turizmo centrus užsuka vokiečiai, lenkai, ispanai, prancūzai. Tačiau Kauno viešbučiuose ar per trumpalaikio būsto nuomos platformas užsisakantys nakvynę turistai dažnai būna iš kitų šalių, tokių kaip Baltarusija ar Ukraina. Šie svečiai į turizmo centrus neužsuka. Turizmo ekspertai darė prielaidas, kad iš šių šalių Kaune dažniau apsistoja dirbantys, o ne atvykę pažinti miesto.
Be to, turizmo specialistai pradėjo iš įvairių interneto platformų rinkti duomenis apie atsiliepimus, kuriuos apie Kauną paliko turistai. Tai padeda žinoti, kur dar reikia pasitempti, suteikti svečiams geresnės patirties.
Daugiau galimybių
Šiais metais Kauno oro uoste atvertas didesnis keleivių terminalas, tad čia bus galima aptarnauti 2 mln. keleivių per metus. Dvigubai išplėtus oro uosto pajėgumus, bus galima priimti ir daugiau turistų.
Be to, iš Kauno oro uosto atsiras skrydis į Rygą, iš kurios atsiveria dar daugiau krypčių į įvairius Europos miestus. Skrydžiai bus sudėlioti taip, kad iš Kauno bus galima išskristi ryte, o grįžti vakare. Taigi bus galimybė dalyvauti aktualiuose susitikimuose Europoje ir patogiai grįžti namo.
Augantis Kauno oro uostas pagerins galimybę turistams atvykti didelių renginių metu, kai mieste koncertuoja pasaulinio lygio žvaigždės ar vyksta tarptautinės sporto varžybos.
Negana to, tai prisidės ir prie konferencinio turizmo. Ši sritis Kaune tikrai turi galimybių augti, nes jau paskelbta, kad kairiajame Nemuno krante bus statomas M. K. Čiurlionio koncertų ir konferencijų centras, o netoli „Nemunaičių“ kvartalo suplanuotas naujas viešbutis, talpinsiantis daugiau nei 300 svečių.
Per metus „Žalgirio“ arenos pagrindinėje salėje įvyksta apie 150 renginių, kuriuos aplanko apie 1 mln. žmonių.
Miesto reklamos
Komanda „Kaunas IN“ vykdo intensyvias reklamos kampanijas užsienio šalyse. Tam naudojami ir vietos kelionių leidiniai, ir bendravimas su nuomonės formuotojais, žurnalistais. Kai kur turistus vilioja ir tradiciniai plakatai. Daug dėmesio sulaukia Kauno miesto reklaminiai klipai.
Naujausia naudojama miesto reklama – šūkis „Kaunas – save kuriantis miestas“. Ši kampanija skirta Lietuvos rinkai ir Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Lenkijos, kitų šalių tikslinėms grupėms.
„Stengiamės naudoti kuo daugiau vizualinio turinio įvairiose platformose, nes šis formatas – vis populiaresnis. Mūsų veiklos laukas – labai platus, Kauno reklamos matomos ir skaitmeniniuose ekranuose. Be to, stengiamės pritaikyti turinį, tam tikras temas pagal auditorijas, ypač jei į tas šalis yra tiesioginių skrydžių. Rengiame dideles kampanijas, kurių metu galime stebėti atgalinį ryšį – kiek klientų, pamatę reklamas, užsisako paslaugas“, – sakė „Kaunas IN“ Turizmo ir rinkodaros skyriaus vadovė Agnė Kriaučiūnienė.
Ji nurodė, kad 2025-aisiais ypač pasiteisino „Amadeus“ skaitmeninių reklaminių skydelių kampanija Latvijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje, – tai padėjo pritraukti apie 1 tūkst. turistų. Bendradarbiauta su „TripAdviser“ – tai irgi leido pasiekti plačias tikslines auditorijas.
„Galima pasidžiaugti, kad iš Jungtinės Karalystės turistai Kauną pagal paieškų skaičių visame pasaulyje išreitingavo į aštuntą vietą. Tai, manau, tikrai atspindi įdėtą darbą“, – pridūrė A. Kriaučiūnienė.
Kaunas pristatytas ir specializuotose turizmo parodose užsienio šalyse. Daliai turistų vis dar reikia spausdintų maršrutų žemėlapių, informacijos leidiniuose, tad ir čia miestas buvo ryškiai matomas, tačiau įdiegta ir naujovė – išmanusis stalas.
Į Turizmo informacijos centrą užsukę turistai jame gali susidėlioti norimus aplankyti maršrutus, vietas ir bus sugeneruotas QR kodas. Jį nuskenavus, mobiliajame telefone atsiras unikalus ir pagal to turisto poreikius sudėliotas maršrutas. Be jau įprastų ekskursijų ir maršrutų, 2025-aisiais turistai ypač teigiamai įvertino naująjį maršrutą „Čiurlenantis Kaunas“. Miesto svečiai noriai pirko įvairią atributiką – nuo šokoladinių saldainių „Nuo sužvėrėjimo“ iki tarpukario modernizmo stilistika dekoruotų kojinių ar kalėdinių žaisliukų.
„Žinoma, vykdomos kampanijos, skirtos Lietuvai. Sėkmingos buvo „Maisto kelio“ laidos, darbas su nuomonės formuotojais, reklamos autobusuose. Skatinome žmones keliauti ne tik Centre, bet ir po visas Kauno seniūnijos ir rinkti magnetukus. Buvo pabudintas Kauno žvėris, sugrįžo projektas „AvanTuristas“, kurio metu buvo galima susipažinti su mažiau lankomomis Kauno vietomis“, – sėkmingus pavyzdžius vardijo „Kaunas IN“ Turizmo ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Turizmo ekspertai nurodė ir dar vieną sėkmingos Kauno reklamos kryptį – filmų kūrimą. Pastaraisiais metais Kaunas tapo ne vieno užsieniečių filmo kūrimo aikštele, nes gali pasiūlyti kontrastų įvairovę: čia yra ir gamtos, ir sovietinių reliktų, tarpukario perlų, todėl Kauno vietos vis dažniau pristatomos tarptautiniuose kataloguose. Be to, didelė reklama – jau Kaune dirbusių kino kompanijų teigiami atsiliepimai ne tik apie vietas, bet ir apie pagalbą įgyvendinant projektus, gaunant leidimus ir pan.
Ko laukti 2026-aisiais?
Per pastaruosius metus Kaunas parodė, kad pasaulinio lygio žvaigždžių koncertai gali pritraukti daugiatūkstantines minias.Tokių renginių metu greitai ištirpsta nakvynės vietos, restoranai taip pat turi didesnį pelną.
Kol kas dar nėra viso 2026 m. renginių tinklelio, nes jis nuolat pildomas. Tačiau kai kurie renginiai jau patvirtinti ir aišku, kad Kaunas vėl taps tarptautine arena. Kauno miesto savivaldybė skelbia, kad sausį vyks Europos salės futbolo čempionatas, vasarį – Baltijos šalių jaunimo komandinis ir uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatai.
Gegužę pakvies „Gintarinė pora“, vyks vienas „Tour of Lithuania 2026“ etapas, tad visi jo dalyviai gyvens Kaune. Bus pažymimas Kauno gimtadienis, pritraukiantis žmones švęsti tris dienas.
Birželį jau suplanuota Olimpinė diena, vyks Europos beisbolo federacijų taurės turnyras. Vidurvasarį azarto nestokos U17 ir U22 šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, vyks Aviacijos šventė. Lapkritį bus įžiebta eglutė, o gruodžio pabaigoje suplanuotas Naujųjų metų koncertas.
„Žalgirio“ arena, valdanti Dariaus ir Girėno stadioną, taip pat dėliojasi kitų metų renginių kalendorių. Jau aišku, kad didžiausioje šalies arenoje ir stadione pasirodys ne tik ryškiausios Lietuvos muzikos žvaigždės, bet ir vėl sulauksime žinomų pasaulio atlikėjų – kai kurie jų Kaune lankysis ne pirmą kartą.
Skaičiuojama, kad per metus „Žalgirio“ arenos pagrindinėje salėje įvyksta apie 150 renginių, juos aplanko apie 1 mln. žmonių. Dar nemažą srautą sugeneruoja arenos amfiteatras, kuriame vyksta mažesnio formato renginiai, tad galima pasidžiaugti, kad „Žalgirio“ arena – viena lankomiausių Europoje.
Dariaus ir Girėno stadionas 2025-aisiais taip pat pritraukė daugiatūkstantinių minių. Post Malone’ės koncertą stebėjo 35 tūkst., Justino Timberlako – 45 tūkst., „Guns & Roses“ – 30 tūkst., Robie Williamso – 25 tūkst. žiūrovų.
„Kai manęs klausia, ar, pastačius Vilniuje stadioną, Kaune sumažės renginių, atsakau, kad ne. Kaunas – Lietuvos centras, o tai labai svarbu renkantis renginio vietą, nes mūsų miestą patogiau pasiekti. Be to, turime didžiausią areną regione, kita tokio dydžio – maždaug už 1 tūkst. km.
Be to, Vilniaus stadionas deklaruoja, kad turės daugiau sėdimų vietų nei Kauno stadionas, tačiau koncertų metu Kaunas gali talpinti daugiau žmonių, nes pas mus stadione įrengtas bėgimo takelis, o tai žymiai padidina plotą ir galima rengti didesnius koncertus. Kiek esu skaičiavęs, Vilnius stadionas gali priimti apie 22 tūkst. žiūrovų, Kauno – 45 tūkst. Taigi Vilniaus Kalnų parkas yra didesnis Kauno konkurentas nei statomas stadionas“, – kalbėjo „Žalgirio“ grupės renginių organizavimo vadovas Mantas Vedrickas.
Jis atskleidė ir keletą didžiųjų renginių, kurie 2026-aisiais vėl pakvies į „Žalgirio“ areną. Pavasarį jau suplanuoti Andrea Bocelli ir Eroso Ramazzoti koncertai. Abu pasaulinio lygio atlikėjai Kaune koncertuos ne pirmą kartą. Birželį čia dvi dienas iš eilės pasirodymą surengs Andre Rieu. Dar viena birželio sensacija – į Kauną atvys „Blacked Eyed Peas“. Tą mėnesį arenoje pasirodys ir Lenny Kravitzas. Be to, areną jau seniai atrado ryškiausios šalies muzikos žvaigždės. Organizatoriai nori pasidžiaugti, kad „Žalgirio“ arenoje 2026 m. koncertuos ir tokie atlikėjai kaip Evgenya Redko, Paulina Paukštaitytė, „FC Baseball“.
Jau aišku, kad Dariaus ir Girėno stadione bus galima stebėti nacionalinės vyrų rinktinės, „Žalgirio“ futbolo varžybas. Liepą Kauną drebins reperio Pitbull’io koncertas.
