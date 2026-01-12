 Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų

Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų

2026-01-12 17:32
Jurgita Šakienė

Pirmadienio vakarą Laisvės alėjoje įsiliepsnojus Sausio 13-osios atminimui skirtiems laužams įsivyravo ypatinga rimties ir bendrystės atmosfera. Prie Kauno miesto savivaldybės susirinkę kauniečiai ir miesto svečiai kartu pagerbė Laisvės gynėjus, prieš 35 metus apgynusius Lietuvos nepriklausomybę.

Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų Laisvės laužai Kaune kaitriai liepsnoja ir po 35 metų

Ugnis tapo gyvu atminties ir nenutrūkstančios laisvės simboliu, primenančiu, kad ši pergalė buvo iškovota žmonių drąsa ir vienybe. 14 atminimo aukurų simbolizavo kiekvieną tragiškų 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių auką. Jie skirti Titui Masiuliui, Loretai Asanavičiūtei, Virginijui Druskiui, Dariui Gerbutavičiui, Rolandui Jankauskui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Kanapinskui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Koncevičiui, Vidui Maciulevičiui, Alvydui Matulkai, Apolinarui Juozui Povilaičiui, Ignui Šimulioniui ir Vytautui Vaitkui.

Patriotinė muzika, skaitomos eilės, dokumentinis filmas dar kartą sugrąžino į lemtingomis tapusias to meto naktis.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Kauno miesto savivaldybė priminė, kad 1991-ųjų sausį Kaunas atliko išskirtinį vaidmenį. Nutrūkus transliacijoms iš Vilniaus ir mėginant užgniaužti laisvą žodį, miestas tapo Lietuvos balsu pasauliui, o Kauno miesto savivaldybės pastatas – rezistenciniu ir koordinaciniu centru, telkusiu savanorių pajėgas.

Ypatingą pagarbą žuvusiesiems simbolizavo Lietuvos šaulių sąjungos eisena ir iškilminga aukurų uždegimo ceremonija. Susirinkusiuosius suvienijo Kauno kultūros centro choro „Kamertonas“ pasirodymas bei Ovidijaus Vyšniausko atliekamos patriotinės dainos, kvietusios ne tik prisiminti, bet ir iš naujo įsisąmoninti laisvės kainą.

Šis vakaras tapo gyvu liudijimu, kad Sausio 13-osios atmintis Kaune tebėra gyva – ji rusena žmonių širdyse, liepsnoja atminimo aukuruose ir perduodama iš kartos į kartą kaip pareiga saugoti tai, kas iškovota.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Kauno miesto savivaldybės pastatas tris vakarus bus apšviestas Lietuvos trispalvės spalvomis. Tai simbolinis priminimas apie laisvės kainą ir jos svarbą šiandien.

Pirmadienį ir antradienį visame mieste suplanuota įvairių Sausio 13-ajai skirtų edukacijų, atminimo veiklų, pavyzdžiui, ekskursijos į pogrindžio spaustuvę „ab“, kur sovietų saugumo neaptikti leidiniai buvo spausdinami ir slapta platinami po visą Lietuvą, susitikimas su Sausio 13-osios liudininkais Vytauto Didžiojo karo muziejuje, istorijos pamoka ir pažintis su T-72 tanku Karo technikos ekspozicijoje, „Neužmirštuolių pieva“ muziejaus sodelyje ir t.t.

Šiame straipsnyje:
Sausio 13
laisvės laužai Kaune
laužai
Sausio 13 minėjimai
nepriklausomybė
laisvė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų