Liepų gatvėje – paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai

Tai vaikų dailės akcijos „Barikados“ rezultatas.
Akcijoje dalyvavo Eduardo Balsio menų gimnazijos bei dailės studijos „Guboja“ moksleiviai – iš viso penkiolika mokinių.
Piešiniais papuošta 18 betoninių barjerų, kurie tapo laisvės atminimo simboliais. Darbuose atsispindi vienybė, laisvė, istorijos atmintis ir pagarba tiems, kurie prieš 35-erius metus apgynė Lietuvos nepriklausomybę.
Ši iniciatyva yra viena iš Klaipėdoje vykstančių Laisvės gynėjų dienai skirtų renginių – miestiečiai kviečiami užsukti į Liepų gatvę ir pasigrožėti vaikų darbais, prisimenant Sausio 13-osios reikšmę.
„Tai svarbi Lietuvos istorijos diena, kai žmonės kovojo už nepriklausomybę. Tikiu, kad ši akcija padėjo jauniems žmonėms geriau suprasti ir įvertinti istorinius įvykius bei suvokti laisvės ir nepriklausomybės reikšmę“, – atviravo dailės klubo „Guboja“ vadovė Regina Donbrauskaitė-Plotnikova.
Pasak vadovės, moksleiviai, dalyvaudami tokiuose renginiuose, turi progą išreikšti savo požiūrį į istorinius įvykius per kūrybą ir saviraišką.
„Akcija suteikė galimybę išbandyti save neįprastoje aplinkoje, pasidžiaugti miestiečių požiūriu į jų darbą. Kitokios meno formos leidžia moksleiviams gilintis į svarbias temas ir kartu plėtoti savo kūrybinius gebėjimus“, – tvirtino R. Donbrauskaitė-Plotnikova.
