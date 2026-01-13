Sausio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.36 val., leidžiasi 16.19 val. Dienos ilgumas 7.43 val.
Mėnulis (delčia) teka 4.19 val., leidžiasi 11.38 val.
Vardadieniai:
Veronika, Dargaudas, Gilvydė, Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras
Datos:
Laisvės gynėjų diena
Sausio 13-oji Lietuvos istorijoje:
1831 — gimė kunigas, švietėjas, knygnešys, poeto Antano Strazdo biografas Jonas Katelė. Mirė 1908 m.
1855 — mirė žymus spaustuvininkas, Klaipėdos spaudos pradininkas, pirmojo lietuviško laikraščio „Lietuvininkų prietelis“ steigėjas bei leidėjas Frydrichas Vilhelmas Horchas. Gimė 1778 m. Karaliaučiuje.
1880 — gimė Jonas Krikščiūnas-Jovaras, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Mirė 1967 m.
1892 — Rokiškio rajone gimė Lietuvos fiziologijos mokslo pradininkas, akademikas Vladas Lašas. Mirė 1966 m. Kaune.
1900 — gimė Juozas Katinas, dramaturgas, poetas, kunigas. Mirė 1985 m.
1943 — Utenoje gimė biochemikas, Vilniaus universiteto profesorius ir rektorius Benediktas Juodka.
1947 — gimė poetas, vertėjas, eseistas Jurgis Kunčinas. Mirė 2002 m.
1991 — sovietų kariuomenė Vilniuje jėga užgrobė Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą. Tąkart žuvo 14 ir buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis žmonių.
2010 — sulaukęs 89-erių metų amžiaus, mirė lietuvių išeivijos dailininkas, tapytojas ir knygų iliustratorius, pedagogas bei lietuvių bendruomenės išeivijoje veikėjas Pranas Lapė. Gimė 1921 m.
Sausio 13-oji pasaulio istorijoje:
1785 — John Walter (Džonas Volteris) išspausdino ir išleido į apyvartą pirmąjį laikraščio „London Times“ numerį.
1854 — Anthony Foss (Entonis Fosas) užpatentavo akordeoną.
1888 — Vašingtone įsikūrė Nacionalinės Geografijos Bendrija (National Geographic Society).
1893 — įkurta Didžiosios Britanijos leiboristų partija.
1908 — prancūzų pilotas Henry Farman (Henris Farmanas) buvo pirmasis Europoje lakūnas, apskridęs aplink pasaulį.
1915 — žemės drebėjimo aukomis Italijoje tapo 30 000 žmonių.
1941 — mirė airių rašytojas James Joyce (Džeimsas Džoisas). Gimė 1882 m.
1953 — įvyko vadinamasis „gydytojų sąmokslas“ SSRS: saugumas apkaltino devynis „gydytojus-teroristus“ neva falsifikavus diagnozes ir skyrus ne tuos vaistus, siekiant nužudyti SSKP politbiuro narius.
1962 — Paryžiuje buvo pristatytos Yves Saint Laurent (Yvo Sen Lorano) nailoninės pėdkelnės.
1964 — Karol Wojtyla (Karolis Voityla), būsimasis popiežius Jonas Paulius II-asis, tapo Krokuvos arkivyskupu.
1989 — kompiuteriai Didžiojoje Britanijoje buvo masiškai pažeisti „Penktadienio, 13-tosios“ viruso.
1996 — Bosnijoje vyko masiniai susirėmimai tarp kroatų ir musulmonų.
2011 — Pekino centrinėje Tiananmenio aikštėje atidengtas paminklas senovės kinų filosofui Konfucijui, kurio mokymą dešimtmečius draudė komunistinis Mao Zedong (Mao Dzeduno) režimas.
2011 — Ramiojo vandenyno pietuose ties Naujosios Kaledonijos salomis įvyko 7,3 balo žemės drebėjimas.
2024 — Taivano valdančiosios Demokratinės pažangos partijos (DPP) kandidatas Lai Ching-te, kurį Kinija vadino grėsme taikai, laimėjo salos prezidento rinkimus. Inauguracinėje kalboje jis paskelbė, kad prasidėjo šlovinga Taivano demokratijos era.
Sausio 13-oji šou pasaulyje:
1930 — pasirodė pirmasis „Mickey Mouse“ komiksas.
1961 — gimė britų grupės „Madness“ vokalistas Graham McPherson (Grehemas Makhersonas).
1964 — „Bitlai“ JAV išleido hitą „I Want To Hold Your Hand“.
1969 — Elvis Presley (Elvis Preslis) pradėjo įrašinėti albumą „Memphis Sessions“.
1969 — britų grupė „The Beatles“ išleido albumą „Yellow Submarine“.
1978 — pradėti britų grupės „The Police“ debiutinio albumo „Outlandos D'Amour“ įrašai.
1999 — legendinis NBA krepšininkas Michael Jordan (Maiklas Džordanas) pareiškė paliekąs komandą „Chicago Bulls“.
2010 — sulaukęs 59 metų amžiaus mirė garsus soulo muzikos atlikėjas Teddy Pendergrass (Tedis Pendergrasas)
2013 — būdamas 83 metų mirė Jacki Clerico (Žaki Kleriko), kuris 50 metų vadovavo garsiajam Paryžiaus kabaretui „Moulin Rouge“.
