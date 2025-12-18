Gruodžio 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.37 val., leidžiasi 15.53 val. Dienos ilgumas 7.16 val.
Mėnulis (delčia) teka 7.50 val., leidžiasi 13.58 val.
Vardadieniai:
Eivilė, Girdvilas, Gracijus, Vykantas
Datos:
Tarptautinė migrantų diena
Arabų kalbos diena
Gruodžio 18-oji Lietuvos istorijoje:
1932 — gimė kino režisierius Algirdas Tumas.
1956 — Šiauliuose gimė poetas, tapytojas, grafikas, skulptorius Petras Rakštikas.
2007 — Lietuvai perduotas šalies diplomatijos istoriją atspindintis Lozoraičių šeimos archyvas. Archyvo perdavimo Lietuvos užsienio reikalų ministerijai aktą Romoje pasirašė Lietuvos ambasadorius Italijoje Šarūnas Adomavičius, Stasio Lozoraičio jaunesniojo našlė Daniela Lozoraitis ir Kazio Lozoraičio dukra Daina Lozoraitis.
2010 — žemaičių aktyvistas Antanas Kontrimas pasiekė naują Gineso rekordą — Kinijoje savo barzda iškėlė 63 kilogramus 400 gramų sveriančią merginą.
2019 — mirė filosofas, ilgametis Vilniaus universiteto dėstytojas Arvydas Šliogeris.
2020 — dėl Europos Sąjungos sankcijų „Swedbank“ įšaldė „Belorus“ sanatorijos Druskininkuose sąskaitas.
2023 — Seimas dėl priesaikos sulaužymo panaikino Petro Gražulio mandatą ir taip užkirto kelią jam dešimt metų kandidatuoti į parlamentą ar prezidentus.
Gruodžio 18-oji pasaulio istorijoje:
1737 — mirė garsusis Italijos smuikų meistras Antonio Stradivari (Antonijus Stradivarijus).
1786 — gimė vokiečių kompozitorius Carl Maria von Weber (Karlas Marija fon Vėberis).
1787 — Niu Džersis tapo trečiąja JAV valstija.
1856 — gimė anglų fizikas Jozeph John Thompson (Džozefas Džonas Tomsonas), 1897 m. atradęs elektroną, 1903 m. sukūręs atomo modelį. 1906 m. jam buvo paskirta Nobelio premija. Mirė 1940 m.
1865 — JAV panaikinta vergija.
1879 — gimė žymus ekspresionistas, avangardistas šveicarų kilmės dailininkas Paul Klee (Polis Klė).
1903 — dvišale sutartimi Panamos kanalo zona už kasmetinį nuomos mokestį atiteko JAV.
1919 — sulaukęs 27-erių metų amžiaus, žuvo pilotas John Alcock (Džonas Alkokas), pirmasis perskridęs Atlanto vandenyną be sustojimo.
1940 — Adolfas Hitleris įsakė ruošti slaptą Rusijos puolimo planą — „Barbarosos operaciją“.
1969 — Anglijoje buvo panaikinta mirties bausmė.
1970 — nepaisant Katalikų Bažnyčios protestų, Italijoje įteisintos skyrybos.
1995 — mirė vokiečių inžinierius Konrad Zuse (Konradas Cuzė): jo sukurtas vienas pirmųjų pasaulyje šiuolaikinių kompiuterių buvo sunaikintas Antrojo pasaulinio karo metais sąjungininkams bombarduojant Berlyną.
1998 — protestuodama dėl JAV ir Didžiosios Britanijos oro smūgių Irake, Rusija konsultacijoms į Maskvą atšaukė savo ambasadorius Vašingtone ir Londone.
2008 — mirė buvęs FTB direktoriaus pavaduotojas Markas Feltas, legendinis „didžiagerklis“, kuris „The Washington Post“ perdavė Votergeito skandalo paslaptis ir padėjo nušalinti prezidentą Richardą Nixoną (Ričardą Niksoną). Jam buvo 95 metai.
2011 — mirė dramaturgas ir disidentas, kuris padėjo taikiai nuversti komunizmą buvusioje Čekoslovakijoje ir tapo epinės, Šaltąjį karą užbaigusios kovos didvyriu, Vaclavas Havelas. Jam buvo 75-eri.
2012 — Didžiosios Britanijos karalienė Elizabeth II (Elzbieta II) dalyvavo vyriausybės posėdyje. Tai buvo pirmas kartas po karaliaus Jurgio III 1781 m., kai monarchas apsilanko vyriausybės posėdyje.
2022 — ES valstybės narės ir parlamentarai paskelbė, kad susitarė dėl bloko anglies dioksido rinkos reformos, kuria siekiama mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir investuoti į klimatui nekenksmingas technologijas.
2023 — Vatikanas pritarė tos pačios lyties porų laiminimui, tačiau pabrėžė, kad bet koks palaiminimo prašymas neturėtų būti traktuojamas kaip katalikiškos apeigos ar atliekamas civilinių sąjungų arba vestuvių metu. Tai nekeičia Katalikų bažnyčios pozicijos tos pačios lyties asmenų santuokos ar sąjungos klausimu.
Gruodžio 18-oji šou pasaulyje:
1938 — gimė britų grupės „Animals“ narys Chas Chandler (Čeisas Čandleris).
1943 — gimė grupės „Rolling Stones“ gitaristas bei dainų autorius Keith Richards (Kytas Ričardsas).
1946 — gimė amerikiečių kino režisierius ir prodiuseris, „Oskaro“ laureatas Steven Spielberg (Stivenas Spilbergas).
1963 — gimė amerikiečių aktorius Brad Pitt (Bredas Pitas).
1975 — Rod Stewart (Rodas Stiuartas) paskelbė, jog palieka grupę „Faces“ ir pradeda savo solinę karjerą.
1978 — gimė amerikiečių aktorė Katie Holmes (Keiti Holms).
1980 — gimė pop dainininkė Christina Aguilera (Kristina Agilera).
1997 — savo namuose Čikagoje buvo rastas negyvas 33 metų komikas Chris Farley (Krisas Farlis), padauginęs kokaino ir morfijaus.
2001 — gimė JAV atlikėja Billie Eilish (Bili Eiliš).
2006 — būdamas 95 metų amžiaus, mirė Joseph Barbera (Josephas Barbera), padėjęs sukurti vienus mylimiausių visame pasaulyje animacinių herojų, tarp jų — Tomą ir Džerį. J. Barbera su William Hanna (Williamu Hanna) įsteigė legendinę kompaniją „Hanna-Barbera“, 20-ajame amžiuje buvusią animacijos sinonimu.
2011 — būdama 70 metų amžiaus mirė „Grammy“ laureatė, kuri 6-ajame dešimtmetyje pradėjo dainuoti Žaliojo Kyšulio Salų pajūrio baruose ir atnešė šių Afrikos salų muziką į pasaulio scenas, Cesaria Evora (Sezarija Evora).
Naujausi komentarai