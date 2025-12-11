Gruodžio 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.30 val., leidžiasi 15.53 val. Dienos ilgumas 7.23 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 12.39 val., teka - .
Vardadieniai:
Aistis, Aistė, Damazas, Dovydas, Lauksvydė, Tautvaldė
Datos:
Tarptautinė kalnų diena
Pasaulinė tango diena
Gruodžio 11-oji Lietuvos istorijoje:
1618 — Lenkijos ir Lietuvos Valstybė sudarė Deulino paliaubas su Rusija. Lietuvai pripažintas Smolenskas.
1912 — gimė teisininkas Domas Lukšys. Mirė 1981 m.
1917 — Lietuvos Taryba paskelbė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą sąjungoje su Vokietija.
1942 — gimė architektė Dalia Augustinaitė.
1988 — atkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.
2009 — prestižinių Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatais paskelbti režisieriai Almantas Grikevičius ir Jonas Rimgaudas Jurašas, fotografas Romualdas Rakauskas, architektė Marija Matušakaitė, rašytoja Ramutė Skučaitė ir aktorius Rolandas Kazlas.
2020 — eidama 93-iuosius mirė teatrologė, literatūrologė, žmogaus teisių aktyvistė Irena Veisaitė.
2020 — Seimui pritarus Vyriausybės programai, parlamente prisiekė ir darbą pradėjo aštuonioliktoji Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė.
2022 — Ukrainoje nužudyto režisieriaus Manto Kvedaravičiaus filmas „Mariupolis 2“ laimėjo Europos kino apdovanojimą.
2022 — eidamas 82-uosius mirė kompozitorius, pedagogas, kolekcininkas, lietuviškos estradinės dainos mokyklos kūrėjas Mikalojus Novikas.
2023 — Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatais paskelbti poetė Violeta Palčinskaitė, fotomenininkė Violeta Bubelytė, parodų kuratorė Giedrė Jankevičiūtė, aktorė Rasa Samuolytė, tarpdisciplininio meno kūrėja Eglė Rakauskaitė ir kompozitorius Mindaugas Urbaitis.
Gruodžio 11-oji pasaulio istorijoje:
1718 — buvo nušautas Švedijos Karalius Charles XII (Čarlis XII). Gimė 1697 m.
1803 — gimė prancūzų kompozitorius Hector Berlioz (Hektoras Berliozas), sukūręs simfoniją „Fantastinė simfonija“ bei „Romeo ir Džiuljeta“.
1816 — Indiana tapo 19-ąja JAV valstija.
1843 — gimė žymus vokiečių bakteriologas, atradęs tuberkuliozę, cholerą ir juodligę sukeliančias bakterijas, Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatas (1905 m.) Robert Koch (Robertas Kochas). Mirė 1910 m.
1894 — pirmąkart Paryžiaus autosalone buvo eksponuoti devyni automobiliai.
1911 — Nobelio literatūros premija buvo apdovanotas pirmasis arabų kilmės rašytojas Naguib Mahfouz (Nadžibas Machfuzas), gimęs Kaire, Egipte.
1918 — gimė Nobelio premijos laureatas rusų rašytojas Aleksandras Solženycinas. Mirė 2008 m.
1941 — JAV paskelbė karą Vokietijai ir Italijai.
1941 — gimė olandų kompozitorius ir dirigentas Rogier van Otterloo (Rodžeris van Oterlo).
1946 — įkurtas vaikų fondas UNICEF.
1967 — įvyko 6,5 balo stiprumo žemės drebėjimas vakarinėje Indijos dalyje, per kurį žuvo 170 žmonių.
1972 — JAV kosminio laivo „Apollo 17“ astronautai sėkmingai nusileido Mėnulyje.
1973 — Vakarų Vokietijos kancleris Willy Brandt (Vilis Brantas) ir čekų premjeras Lubomir Štrougal (Liubomiras Štrougalas) pasirašė sutartį, kuria buvo anuliuota 1938 metų Miuncheno sutartis dėl Sudetų krašto okupacijos.
1981 — nuo šalčio sustojo Londono Big Beno laikrodis.
1991 — 12-os Europos Sąjungos valstybių lyderiai sutarė 1999 metais įvesti vieningą piniginį vienetą.
2012 — būdama 86-erių metų mirė rusų operos dainininkė Galina Višnevskaja (Galina Višnevskaja), pasaulinio garso violončelininko Mstislav Rostropovič (Mstislavo Rostropovičiaus) žmona.
2013 — Indijos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti kolonijinių laikų įstatymą, kuriuo draudžiamas homoseksualumas.
2013 — Urugvajus tapo pirmąja pasaulio šalimi, legalizavusia prekybą marihuana.
2019 — 16-metė klimato aktyvistė iš Švedijos Greta Thunberg (Greta Tunberg) tapo JAV žurnalo „Time“ metų žmogumi.
2020 — Europos Sąjungos lyderiai sutarė nusistatyti ambicingesnį taršos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis mažinimo tikslą ir iki 2030 metų šią taršą sumažinti 55 procentais.
Gruodžio 11-oji šou pasaulyje:
1930 — Rygoje gimė latvių teatro aktorius ir režisierius Arnoldas Lininis. Mirė 1998 m.
1939 — Oklahomoje gimė roko muzikos vokalistas David Gates (Deividas Geitsas).
1945 — gimė roko muzikos atlikėjas Robert Pickett (Robertas Piketas).
1961 — Elvis Presley (Elvio Preslio) albumas „Blue Hawaii“ užėmė pirmą vietą perkamiausių albumų sąraše ir tokiu išliko dar 20 savaičių.
1972 — įvyko pirmasis britų grupės „Genesis“ koncertas JAV.
1976 — grupės „Kiss“ gitaristas Ace Frehley (Eisas Freli) koncerto metu Floridoje patyrė elektros šoką. Muzikantas buvo išneštas iš scenos, tačiau po 10 minučių prie kolegų vėl prisijungė ir sėkmingai baigė koncertą.
1989 — įvyko miuziklo „Angelų miestas“ premjera.
2008 — sulaukusi 85 metų amžiaus, mirė manekenė ir aktorė, erotinių plakatų karalienė Bettie Page (Beti Peidž), kuri 6-ajame dešimtmetyje jaudino ir piktino Amerikos visuomenę.
2014 — dainininkas Sam Smith (Semas Smitas) tapo geriausiu MTV 2014 metų atlikėju įveikęs tokias megažvaigždes kaip Beyonce (Bejonsė) ir Taylor Swift (Teilor Svift).
