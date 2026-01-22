Lieka vis mažiau dienų pasimėgauti Kauno čiuožykla po atviru dangumi

Kauno miesto savivaldybė informuoja, kad pirmadienį, sausio 26 d. ledo čiuožykla Vienybės aikštėje nedirbs dėl techninių aptarnavimo kliūčių. Lankytojai laukiami kitomis savaitės dienomis, tačiau jie turi atkreipti dėmesį į čiuožyklos darbo laiką, mat ne visomis dienomis ledas čiuožėjams atviras tomis pačiomis valandomis.
Skelbiama, kad atvira čiuožykla pirmadieniais-trečiadieniais dirba nuo 14 iki 21.45 val. Ketvirtadieniais – nuo 14 iki 22.45 val. penktadieniais – dar valandą ilgiau. Šeštadieniais Vienybės aikštėje čiuožykla dirbti pradeda nuo 12 val. ir čiuožti galima iki beveik vidurnakčio, sekmadieniais – nuo pietų iki 21.15 val.
„Primename, kad čiuožykla veiks iki sausio pabaigos“, – apie tai, kad liko vos savaitė pasimėgauti ledo čiuožykla po atviru dangumi, nurodė miesto atstovai.
Čiuožimai kiekvieną dieną vyksta kas valandą, seanso trukmė – 45 min. likęs laikas skiriamas ledo valymo darbams. Vieno čiuožimo kaina – 5 eurai, dar 3 eurus kainuoja pačiūžų nuoma.
Naujausi komentarai