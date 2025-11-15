Lietuvos komanda išlydėta į jubiliejines deflimpines žaidynes Tokijuje

Šių metų deflimpinėse žaidynėse Lietuvos garbę gins 44 klausos negalią turintys sportininkai. Jie varžysis lengvosios atletikos, krepšinio, graikų–romėnų imtynių, badmintono, orientavimosi sporto, paplūdimio tinklinio, stalo teniso sporto šakų varžybose.
Tarp šių sportininkų turėjo būti keturi olimpiečiai iš Kauno rajono, bet į žaidynes išvyks tik du: paplūdimio tinklininkė Birutė Aleknavičiūtė ir rutulio stūmikas Mindaugas Jurkša, nes tinklininkė Ingrida Milkintaitė ir krepšininkas Karolis Birieta pastarosiomis savaitėmis patyrė traumų.
Žaidynės vyks lapkričio 15–26 dienomis Tokijuje. Jos – ne tik jubiliejinės, bet ir 100-osios nuo pirmųjų kurčiųjų žaidynių, vykusių 1924 m. Paryžiuje.
Lietuviai deflimpiadoje dalyvauja nuo 1993 m. 2022 m. Lietuvos sportininkai Brazilijoje vykusiose pasaulio kurčiųjų žaidynėse iškovojo 10 medalių: du aukso, penkis sidabro ir tris bronzos.
Naujausi komentarai