 Lietuvos zoologijos sodas švenčia dvejų metų atsinaujinimo sukaktį

Lietuvos zoologijos sodas švenčia dvejų metų atsinaujinimo sukaktį

2025-11-13 17:31
Pranešimas spaudai

Šiandien sukanka dveji metai, kai po istorinės rekonstrukcijos Lietuvos zoologijos sodas 2023 m. lankytojams vėl atvėrė vartus. Ši data simboliškai vadinama „antruoju gimtadieniu“, nes nuo jos prasidėjo naujas, 88-uosius veiklos metus skaičiuojančio, didžiausio šalyje zoologijos sodo etapas: ženkliai atnaujinta aplinka, pagerintos gyvūnų laikymo sąlygos ir praturtinta lankytojų patirtis. Per šiuos dvejus metus Lietuvos zoologijos sodas sulaukė arti milijono lankytojų.

Sukakties proga šį šeštadienį, lapkričio 15 d., 14 val. lankytojai kviečiami į nemokamą akustinį Vido Bareikio koncertą. Prieš dvejus metus atidarymo dieną scenoje skambėjo būtent V. Bareikio muzika, todėl jo sugrįžimas turi ypatingą reikšmę – tai galimybė pajausti tą pačią džiaugsmo ir bendrystės nuotaiką, lydėjusią zoologijos sodo atsinaujinimą.

Lapkričio 15-ąją lankytojai Lietuvos zoologijos sode kviečiami praleisti visą dieną: prieš koncertą ar po jo susipažinti su gyvūnais, stebėti jų pristatymus, kurie vyks įprastu grafiku. Pristatymų laikus galima sužinoti zoosodas.lt/naujienos/nauji-gyvunu-pristatymai-dar-arciau-laukines-gamtos.

Koncerto dieną lankytojų bilietų kiekis yra ribotas. Bilietus lapkričio 15 d. patogiausia įsigyti iš anksto internetu arba zoologijos sodo kasose.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos zoologijos sodas
atsinaujinimas
sukaktis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų