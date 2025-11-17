M. K. Čiurlionio koncertų rūmų statybos prasidės jau netrukus

Miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis BNS teigė, jog 76,6 mln. eurų (su PVM) vertės sutartis pasirašyta praėjusią savaitę.
„Rangos darbų sutartis pasirašyta, jos vertė – apie 76,6 mln. eurų. Numatomas darbų atlikimo terminas – treji metai. Statybos darbus pradėsime artimiausiu metu“, – komentare BNS nurodė T. Metelionis.
Jo teigimu, pradžioje darbus planuojama finansuoti iš miesto biudžeto, tačiau viliamasi sulaukti ir valstybės finansavimo.
„Ateityje tikimės ir valstybės prisidėjimo, nes tai nacionalinės reikšmės objektas“, – teigė miesto administracijos direktorius.

Savivaldybė skelbdama rangovo konkursą skelbė, jog preliminari statybos kaina siekė apie 92 mln. eurų su PVM.
BNS rašė, kad Lietuvos apeliacinis teismas lapkritį atmetė konkurse antroje vietoje likusios statybų bendrovės „Infes“ skundą ir nutarė, jog „Autokaustos“ pasiūlymas atitiko visas konkurso sąlygas, nenustatyta, jog pastaroji būtų pateikusi melagingą informaciją apie savo kvalifikaciją.
T. Metelionis BNS anksčiau teigė, jog „Autokausta“ pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir gegužės 30 dieną buvo paskelbta laimėtoja nurungusi kitas keturias konkurentes.
Kairiajame Nemuno krante, H. ir O. Minkovskių gatvėje, iškilsiančiuose koncertų rūmuose numatyta įrengti akustinę simfoninės muzikos salę su 1,5 tūkst. vietų, 700 vietų salę įvairaus žanro muzikos koncertams, parodoms, kitiems renginiams. Be to, čia bus įrengta 8 tūkst. kv. metrų ploto požeminė automobilių aikštelė.
