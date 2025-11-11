Teismas: Kaunas teisėtai pasirinko „Autokaustą“ statyti M. K. Čiurlionio koncertų rūmus

Lietuvos apeliacinis teismas lapkričio 11 dieną atmetė antroje vietoje likusios statybų bendrovės „Infes“ skundą konstatavęs, jog konkurso nugalėtojos pasiūlymas atitiko jo sąlygas.
„Apygardos teismas teisingai nusprendė, jog „Autokaustos“ pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina ir darbų įkainiai nėra neįprastai maži“, – antradienį pranešė Apeliacinis teismas.
„Be to, nenustatyta nei faktinio, nei teisinio pagrindo vertinti, kad pasiūlyta kaina neatitinka rinkoje esančios atitinkamų paslaugų kainos“, – pridūrė jis.
Be to, teismo teigimu, taip pat nenustatyta, jog „Autokausta“ būtų pateikusi melagingą informaciją apie savo kvalifikaciją.
„Įvertinus pateiktus duomenis apie sėkmingai atliktus kitus statybos rangos darbus, darytina išvada, kad ši bendrovė atitinka kvalifikacijos reikalavimą, todėl Kauno miesto savivaldybės administracija neturėjo pagrindo informacijos apie kvalifikaciją pripažinti melaginga“, – nutarė Apeliacinis teismas.
BNS rašė, kad Kauno apygardos teismas rugpjūtį atmetė „Infes“ skundą nutaręs, jog savivaldybė teisėtai pasirinko „Autokaustą“ statyti M. K. Čiurlionio koncertų rūmus, jis taip pat panaikino anksčiau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
„Infes“ prašė teismo įpareigoti Kauno valdžią atmesti „Autokaustos“ pasiūlymą bei įtraukti įmonę į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.
Tuo metu savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio teigimu, „Autokausta“ pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir gegužės 30 dieną buvo paskelbta laimėtoja nurungusi kitas keturias konkurentes.
Jis anksčiau BNS neatskleidė, kokios vertės pasiūlymą pateikė konkurso laimėtoja.
Kairiajame Nemuno krante, H. ir O. Minkovskių gatvėje, iškilsiančiuose koncertų rūmuose numatyta įrengti akustinę simfoninės muzikos salę su 1,5 tūkst. vietų, 700 vietų salę įvairaus žanro muzikos koncertams, parodoms, kitiems renginiams. Be to, čia bus įrengta 8 tūkst. kv. metrų ploto požeminė automobilių aikštelė.
T. Metelionis anksčiau BNS yra sakęs, kad Kauno valdžia tikisi, jog atrinkus rangovą prie koncertų salės statybos finansiškai prisidės ir valstybė.
