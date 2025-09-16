MAGNUM verslo centras – renginių scena, kur Kaunas atsiveria iš naujo

MAGNUM verslo centras atveria duris į erdves, sukurtas idėjoms, kūrybai ir įsimintinoms akimirkoms. Čia gimsta verslo sprendimai, skleidžiasi mokymai, įkvepiamos konferencijos, o vakare tos pačios sienos gali virsti elegantiškos šventės, meninės fotosesijos ar net kino filmavimo aikštele. Tai vieta, kur kiekvienas renginys tampa scena, o kiekvienas svečias – istorijos dalimi.
Terasos – dangus ir miestas vienoje panoramoje
Įsivaizduokite: trečiasis aukštas, žalioji terasa, kur gamta įsilieja į architektūrą, o 500 m² erdvė tampa ne tik renginio vieta, bet ir gyva dekoracija. Čia oras kvepia žaluma, o akys ilsisi stebint Nemuno salą.
O kas, jei renginiui reikia šiek tiek dramos? Tuomet – kylame į aštuntą ar dvyliktą aukštą. Stogų terasos (12 aukšte – 280 m², 8 aukšte – 500 m²,) leidžia miestą pažvelgti iš aukščiau – ten, kur horizontas tampa dekoracija, o kiekviena nuotrauka verta žurnalo viršelio.
Abiejų terasų scena atvira visiems – nuo aukščiausio lygio arenų žvaigždžių iki subtilios „chill“ muzikos ar DJ, kurio garsai tarsi švelnus fonas lydės vakaro pokalbius. Čia erdvės pakanka ne tik muzikai ar menui – čia telpa ir Jūsų šventės vizija, tokia, kokią tik drįstate pasvajoti.
Informacija: Lauko terasa trečiame aukšte yra 500 m², talpa – 200 svečių banketui, 400 svečių furšetui; 12 aukšte – terasos plotas 280 m², talpina apie 100 žmonių banketui ir iki 250 žmonių furšetui. Tuo tarpu, 8 aukšto terasa – 500 m², telpa apie 200 banketui ir iki 400 furšetui.
Konferencijų salės – kur idėjos įgauna balsą
230 m² transformuojamų erdvių – tarsi balta drobė. Čia galima tapyti skirtingus scenarijus: nuo jaukaus 10 žmonių posėdžio iki 200 dalyvių konferencijos. Moderni įranga (projektorius, ekranas, mikrofonai) užtikrina sklandžią techninę pusę, o atskiros zonos kavai ir pokalbiams suteikia erdvės ne tik diskusijoms, bet ir ryšiams kurti.
Galime pasiūlyti viską, ko reikia sėkmingam ir sklandžiam verslo susitikimo ar konferencijos įgyvendinimui. Siūlome transformuojamas konferencijų sales, o esant poreikiui pasirūpinsime maitinimu.
Informacija: Konferencijų salės bendras plotas 230 m², mobilios sienos padeda suskirstyti plotą į 2, 3 ar 4 atskiras erdves, pagal reikiamą plotą, nuo 10–200 asmenų.
Restoranų zona – scena įspūdžiams
600 m² erdvė čia – tarsi didžioji scena, kurioje gimsta įspūdžiai. Vieną dieną ji gali virsti elegantišku furšetu ar iškilmingu banketu, kitą – tapti meno instaliacijų galerija, technologijų pristatymo arena ar net automobilio premjeros podiumu. Tai vieta, kur žodis „renginys“ natūraliai užleidžia vietą žodžiui „patirtis“.
Čia laisvai telpa daugiau nei 400 svečių, o erdvės gausa leidžia laužyti standartus – išdėlioti stalus taip, kaip trokšta Jūsų vaizduotė, sukurti erdvę šokiams ar žaidimams. Norite scenos? Ji puikiai įsilies į aplinką. Galėsite ne tik drąsiai iškelti piršlį, bet ir surengti didingus darbuotojų „Oskarų“ apdovanojimus.
Informacija: Restoranų zona yra 600 m², talpa iki 300 asmenų banketui, sėdimi renginiai be stalų – 400 asmenų, furšetui iki 500 asmenų.
Istorijos, kurias kuria renginiai
Čia jau vyko Dizaino dienos 2024 – tūkstančiai lankytojų, meninės instaliacijos ir įspūdingas mados šou, kuris pavertė pastatą tikru kultūros epicentru. MAGNUM įrodo: jis geba priimti ne tik žmones, bet ir idėjas, kurios lieka gyventi ilgiau nei pats renginys.
Patogumas – kad liktų tik šventė
Nors MAGNUM yra pačiame Kauno centre, atvykti čia paprasta – ar su viešuoju transportu, ar nuosavu automobiliu. Parkavimas draugiškas: pirmoji valanda nemokama, vėliau – 2 €/val. įkainis, o vakarais bei savaitgaliais požeminė aikštelė tampa dar palankesnė – 1 €/val.
MAGNUM – kai erdvė tampa istorija
Ar tai būtų verslo konferencija, fotosesija, šventinis furšetas ar kelių dienų festivalis – MAGNUM erdvės ne tik talpina žmones, jos kuria atmosferą. Atmosferą, kurioje kiekvienas renginys tampa unikalus, o kiekvienas svečias – istorijos dalimi.
Kontaktai:
Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaunas.
Erdvės rezervacijai:
+370 604 76002 | [email protected].
+370 604 76142 | [email protected].
Daugiau: www.magnumbc.lt.
MAGNUM verslo centras – kai miesto ritmas susitinka su Jūsų vizija.
