 Martynas Kavaliauskas ir Kauno „Rubininis“ choras miesto gimtadienio proga padovanojo koncertą

Martynas Kavaliauskas ir Kauno „Rubininis“ choras miesto gimtadienio proga padovanojo koncertą

2026-05-24 20:41 diena.lt inf.

Po įspūdingos pergalės televizijos projekte „Didysis chorų mūšis“ Martynas Kavaliauskas ir Kauno „Rubininis“ choras sulaukė ypatingo miesto įvertinimo, tad miesto gimtadienio proga atlikėjai įteikė pačią geriausią dovaną gerbėjams – koncertą Santakos parke.

Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke Kauno „Rubininio“ choro pasirodymas Santakos parke

Šią savaitę Kauno savivaldybė Kauno „Rubininiam“ chorui įteikė „Laisvės kario“ statulėlę, choro vadovui M. Kavaliauskui – Santakos garbės ženklą, o kūrybinei komandai skyrė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalius už aukštą profesinį meistriškumą, iškovotą pergalę ir Kauno vardo garsinimą visoje Lietuvoje. 

Po šio įvertinimo atlikėjas ir jo vadovaujamas choras pažadėjo miestui atsidėkoti ypatingu koncertu.

Ir ne tik pažadėjo, bet ir ištesėjo. Sekmadienį Santakos parke surengtas nemokamas „Rubininio“ choro koncertas. Jis tapo ne tik gražiu Kauno gimtadienio šventės uždarymo akcentu, bet kartu tai buvo padėka visiems už palaikymą.

Šiame straipsnyje:
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Kauno Rubininis choras

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