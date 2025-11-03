„Mes tikrai atstovėsime iki galo“: Kaune – tylusis kultūrininkų protestas

Akcijos tikslas
Nuo lapkričio 3 dienos tris savaites kultūros bendruomenės nariai pakaitomis stovės prie „Laisvės“ paminklo. Apsijuosę Lietuvos trispalve ir kultūros protesto ženklo vėliava, siekiama už kultūrą atstovėti tiek, kiek reikės, kad centrinė šalies valdžia pagaliau išgirstų kultūros bendruomenės balsą.
„Šios akcijos mintis išlieka ta pati – kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje jokiu pavidalu: nei ministro, nei viceministrų, nei bendrai koridoriuose. Šiandien ministerija yra tarsi pilkoji zona, kai niekas dėl kultūros nevyksta. Taip, krašto apsaugos temos yra aktualios ir svarbios, bet Kultūros ministerija be ministro yra daugiau nei mėnesį, tad tai – netoleruotina“, – kalbėjo akcijos „Aš (at)stovėsiu iki galo. O tu?“ Kaune iniciatorius šokėjas ir choreografas Marius Pinigis.
Jis tikino, kad kultūros bendruomenė mato valdžios daromas spragas, kurios kenkia visam sektoriui, o kartu įneša ir daug neaiškumo, kokia kryptimi valstybė eis toliau.
„Matome daromą žalą, kuri daroma nepaskyrus ministro. Tai apima ir biudžetą, kyla ir daug neaiškumų kitose srityse. Ne viename interviu socialdemokratų lyderiai apie kultūrą kalbėjo su ironiška šypsnėle, tad tai neprideda pasitikėjimo. Be to, juk jau buvo viešai išsakyta, kad socialdemokratai perėmė kultūrą į savo rankas, bet dar nenusprendė, ką su ministerija daryti. Tai mums klausimų tik daugėja, nes viskas vilkinama. Matyt, tikimasi, kad kultūros žmonės atsitrauks, tačiau mes tikrai atstovėsime iki galo“, – nurodė M. Pinigis.
Tęstinis protestas
Spalio 5-ąją visoje šalyje kultūros bendruomenė ir kultūrą palaikanti visuomenės dalis susirinko į taikius protestus, klausėsi M. K. Čiurlionio „Jūros“. Kadangi iki šiol situacija nepasikeitė, kultūros atstovai ir toliau ragina nenuleisti rankų ir atstovėti už kultūrą.
Praėjusią savaitę ir mūsų mieste įsisteigė Kauno kultūros asamblėja, kurioje spręsti klausimai, kaip gelbėti kultūros sektorių. Pilietinė akcija „Aš (at)stovėsiu iki galo. O tu?“ – tęstinė protesto dalis. Kituose miestuose kultūros bendruomenė jau stovi ir išreiškia savo poziciją, tad dabar ir Kaune tylus balsas bus girdimas.
„Neabejoju, kad ir kiti miestai prisijungs tiek prie šitos akcijos, tiek ir prie kitų, kurias esame sugalvoję. Norime prisibelsti į sveiką politikų protą, nes matome, kad Vyriausybė yra ganėtinai neveiksni. Kažkokia mistika, kaip skiriami ministrai.
Prisibelsti vis dar nepavyko, užmegzti ryšio – taip pat. Todėl ši akcija yra tas tylus žvilgsnis, kai tarsi nebelieka žodžių. Belieka stovėti už tai, kas mums, Lietuvai, žmonėms yra svarbu. Jaučiame, kad tas valdžios neveiksnumas kenkia valstybei“, – pažymėjo M. Pinigis.
Jis įsitikinęs – kultūra yra šalies pamatas. „Jei išplausi kultūrą, išplausi ir pačius pamatus. Todėl mes stovėsime iki galo, nepaisant besikeičiančių oro sąlygų, nepriklausomai, kas yra kalbama. Stovėsime, kol pasieksime savo tikslus“, – kalbėjo akcijos Kaune iniciatorius.
Apgalvota vieta
Šios pilietinės akcijos vietą Kaune galima apibūdinti trimis žodžiais – vienybė, laisvė, valstybingumas.
„Vienybę siejame su spalio 5-ąją įvykusiu kultūros bendruomenės įspėjamuoju streikiu, kurio metu būtent čia, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, beveik 3 tūkst. kauniečių pademonstravo bendrystę ginant Lietuvos kultūrą nuo populistinę retoriką skleidžiančios, demokratines vertybes menkinančios politinės jėgos.
Laisvę atspindi ir J. Zikaro sukurtas „Laisvės“ paminklas. Be to, stovintiesiems tvirtą užnugarį suteikia Karo muziejaus sodelis, kuriame pagerbti tautos tėvai ir liepsnoja Amžinoji ugnis. Juk, stovėdami už kultūrą, už laisvę, stovime ir už valstybingumą, nes jaučiame, kad dabartinė politinė krizė klibina pačius Lietuvos valstybės pamatus“, – kodėl pasirinkta vieta būtent ties „Laisvės“ paminklu, aiškino akcijos iniciatoriai.
Pilietinė akcija „Aš (at)stovėsiu iki galo. O tu?“ Kaune vyks kiekvieną dieną iki lapkričio 21 d. nuo 12 iki 16 val. Kultūros atstovai keisis pamainomis. Norintys taip pat išreikšti pilietinę poziciją, gali registruotis iš anksto ir stovėti už kultūrą iki galo. Žinoma, visuomenė gali ir taip ateiti nurodytu laiku ir palaikyti už kultūrą stovinčius žmones.
