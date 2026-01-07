Vilniuje vyks protestas prieš JAV veiksmus Venesueloje

Skelbiama, kad protestą organizuoja kairiųjų pažiūrų organizacijos „Luna16“, „Demonstruokimės“, „Vilne bund“ ir kiti judėjimai.
Kaip protesto išvakarėse BNS nurodė Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas, savivaldybė yra informuota apie du tuo pačiu metu prie JAV ambasados planuojamus susirinkimus protestui prieš JAV veiksmus Venesueloje išreikšti.
„Kadangi abiejų protestų planuojamas dalyvių skaičius yra iki 15 asmenų, leidimo jiems gauti nereikėjo“, – BNS teigė jis.
Organizatoriai piktinasi, kad JAV veiksmais Venesueloje pažeidė tarptautinės teisės principus.
„Negalime tylėti matydami Lietuvos valdžios abejingumą ir net baimingą palaikymą nelegaliai Venesuelos invazijai. Mes tvirtai pareiškiame: „Šalin rankas nuo Venesuelos!“ – rašoma organizatorių pranešime.
„Nėra jokio pateisinimo tarptautinės teisės laužymui ir kariniam įsikišimui. Nebuvo pateisinimo ir JAV vykdytiems kariniams veiksmams Vietname, Irake, Somalyje, Libijoje, Sirijoje ir svetur. Gal šis kartas kitoks? Deja, bet ne“, – priduria organizatoriai.
Organizacijos sako manančios, kad JAV atakavo Venesuelą dėl ten esančios naftos.
„Tai kolonijinis plėšikavimas, kurio net nebesistengiama paslėpti. Neužmirškime, kad Venesueloje esantys naftos rezervai yra vieni iš didžiausių pasaulyje“, – rašo organizatoriai.
Kaip skelbė BNS, JAV šeštadienio naktį po kelis mėnesius trukusio karinio ir ekonominio spaudimo netikėtai surengė oro smūgius prieš kelis taikinius Venesuelos teritorijoje.
Smarkūs sprogimai sudrebino sostinę Karakasą. Šeštadienį ryte JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė, kad Venesuelos autoritarinis lyderis Nicolas Maduro (Nikolas Maduras) ir jo žmona buvo išskraidinti į Niujorką.
N. Maduro pirmadienį stojo prieš teismą, kuriame pareiškė esąs nekaltas.
Be kita ko, D. Trumpas teigė, kad pereinamuoju laikotarpiu Venesuelą valdys JAV, tai pavesta aukštiems JAV pareigūnams. Laikinąja Venesuelos prezidente paskirta N. Maduro viceprezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges).
JAV prezidento administracija teigia esanti pasirengusi bendradarbiauti su likusia N. Maduro vyriausybės dalimi tol, kol bus pasiekti Vašingtono tikslai, įskaitant prieigos prie JAV investicijų į milžiniškus Venesuelos naftos išteklius atvėrimą.
Netrukus po smūgių Venesuelai, D. Trumpas taip pat įspėjo Kolumbijos prezidentą, kuris, pasak jo, „turėtų pasisaugoti“.
Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES), taip pat ir Lietuva, Venesuelos klausimu nėra nuošalyje ir palaiko sekmadienio vakarą paskelbtą ES užsienio politikos vadovės Kajos Kallas (Kajos Kalas) pareiškimą.
Pareiškime pažymima, kad visais atvejais būtina laikytis tarptautinės teisės normų.
„ES primena, kad visomis aplinkybėmis turi būti laikomasi tarptautinės teisės ir Jungtinių Tautų (JT) Chartijos principų“, – rašoma pareiškime.
K. Budrys pabrėžė, kad Lietuva jau ilgą laiką nepripažino N. Maduro režimo ir vylėsi, kad tolesni JAV veiksmai Venesueloje bus grindžiami tarptautinės teisės principais.
