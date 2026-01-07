JAV: Vašingtonas neribotą laiką kontroliuos Venesuelos naftos pardavimus

„Ketiname parduoti iš Venesuelos išgaunamą žaliavinę naftą, pirmiausia šią sukauptą naftą, o paskui neribotą laiką parduosime iš Venesuelos išgaunamą produkciją į rinką“, – viename Majamyje vykusiame energetikos renginyje sakė jis.
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad laikinoji Venesuelos vyriausybė perduos JAV iki 50 mln. barelių naftos ir pridūrė, kad pats kontroliuos gautas pajamas.
Apie tai D. Trumpas paskelbė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai per JAV reidą buvo nuverstas ir pagrobtas narkotikų kontrabanda ir terorizmu apkaltintas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro ir buvo paskirta laikinoji vadovė.
