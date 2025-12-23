Prie Venesuelos krantų sulaikyti laivai ir nafta taps JAV nuosavybe

„Mes ją pasiliksime“, – žurnalistų paklaustas apie naftą, esančią pirmame tanklaivyje, kuris buvo perimtas gruodžio 10 d., atsakė D. Trumpas. Jis pridūrė, kad nafta gali būti panaudota strateginėms atsargoms papildyti.
„Pasiliksime ir laivus“, – tvirtino D. Trumpas
JAV pakrančių apsauga Karibų jūroje neseniai užėmė du naftos tanklaivius.
Žiniasklaidos teigimu, nuo sekmadienio ji taip pat seka dar vieną laivą, priklausantį vadinamajam šešėliniam laivynui, kurį Venesuela naudoja sankcijoms apeiti.
Praėjusią savaitę D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ paskelbė, kad įsakė „VISIŠKAI BLOKUOTI VISUS SANKCIONUOTUS NAFTOS TANKLAIVIUS, plaukiančius į Venesuelą ir iš jos“.
D. Trumpas tokį sprendimą grindė teiginiu, neva ši Pietų Amerikos šalis pavogė iš JAV naftą, žemę ir kitą turtą, kuris turi būti grąžintas.
Venesuelos vyriausybė šį reikalavimą atmetė, pavadindama jį „groteskišku grasinimu“ ir rimtu tarptautinės teisės pažeidimu.
Šio amžiaus pradžioje Venesuela nacionalizavo naftos telkinius, o tai turėjo įtakos užsienio ir JAV bendrovėms ir sukėlė ginčą dėl kompensacijų.
Pirmadienį D. Trumpas, atsakydamas į žurnalisto klausimą, patvirtino, kad kalbėjosi su didžiausiomis JAV naftos bendrovėmis, kurių turtas buvo konfiskuotas, tačiau daugiau informacijos apie tokius pokalbius atskleisti atsisakė.
